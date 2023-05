Comunità Energetica Rinnovabile: a Cervo, Villa Faraldi e Diano San Pietro assemblee pubbliche informative per l’adesione

I Comuni di Cervo, Villa Faraldi e Diano San Pietro organizzano le assemblee informative sul tema della ‘Comunità Energetica Rinnovabile’. Le assemblee si terranno giovedì alle 21 al centro culturale Fritz Roed di Villa Faraldi e, venerdì sempre alle 21, a Palazzo Viale, in via G. Marconi 8 a Cervo.

Saranno illustrati i vantaggi per chi aderisce alla Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.), promossa dai tre comuni di Cervo, Villa Faraldi e Diano San Pietro. Si contribuirà così alla transizione energetica ottenendo un risparmio economico, benefici ambientali e per la comunità locale. Si può aderire al Progetto compilando la Manifestazione d’interesse già nell’assemblea. Le adesioni non sono al momento vincolanti e non costituiscono proposta contrattuale. E’ utile avere con se i dati dei propri consumi elettrici dell’anno 2022.

L'invito che parte dai tre Comuni è esteso comunque a tutti i cittadini del Golfo (San Bartolomeo, Diano Marina, parte di Diano Castello) che sono collegati alla Cabina Primaria che si trova nel Comune di Cervo.

La CER è un'associazione di persone, aziende, enti che si uniscono tramite un'adesione libera e volontaria in un soggetto giuridico (la Comunità), con l'obiettivo di produrre, consumare, scambiare e gestire l'energia elettrica prodotta attraverso uno o più impianti energetici locali (fonti rinnovabili). Possono far parte della Comunità Energetica Rinnovabile privati cittadini, le famiglie, le aziende, gli enti pubblici, gli enti territoriali e le associazioni. La partecipazione è aperta e basata su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

“Il caro bollette luce e gas conseguente anche alla crisi del conflitto Russia-Ucraina e alla dipendenza energetica del nostro Paese – spiega Lina Cha, Sindaco di Cervo - ha sollecitato risposte necessarie ed urgenti verso la transizione ecologica prevista dal PNRR e dal prossimo bando che verrà pubblicato a breve. Abbiamo necessità di coinvolgere i cittadini quali utenti finali rendendoli consapevoli di tutti i vantaggi sottesi alla creazione di una Comunità Energetica locale partendo dal fatto che Cervo è dotata di cabina primaria e che su tale cabina converge buona parte del bacino dianese e andorese. Ovviamente i vantaggi del Bando sono anche per i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti. Per questo i tre Comuni di Cervo, Diano San Pietro e Villa Faraldi si stanno muovendo sinergicamente per sostenere la nascita della Comunità Energetica nel Golfo dianese”.