Bordighera: domani, screening gratuiti di Asl1 per l'ipertensione arteriosa

Asl1 scende in campo contro l'ipertensione arteriosa. Domani, dalle 9,30 alle 13, presso il Palazzo del Parco di Bordighera in via Vittorio Emanuele II 172, il personale sanitario di Asl1 sarà a disposizione della cittadinanza per effettuare attività di screening e sensibilizzazione. L'evento rientra nell'ambito delle iniziative relative alla “XIX Giornata Mondiale contro l'Ipertensione”.



(in basso la locandina)