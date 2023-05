San Bartolomeo al Mare: passeggiata tra le ginestre in fiore, Gamalero "Occasione imperdibile per scoprire Chiappa e la flora locale"

Una camminata di 6,3 km nell’entroterra, alla scoperta delle ginestre in fiore: appuntamento fissato per domani - sabato 13 maggio - alle 14.30 in piazza Sottana a Chiappa, frazione di San Bartolomeo al Mare, con la Protezione Civile, che accompagnerà i partecipanti.

“L’anello di Chiappa è un’imperdibile occasione per scoprire il borgo di Chiappa e la flora locale nella stagione più suggestiva per apprezzarne i colori e i profumi - afferma l’assessore Alessandra Gamalero – e, durante l’escursione, sarà anche possibile visitare una tipica casella ligure, antica costruzione rurale di proprietà della famiglia Viale, recentemente restaurata”.

Al termine della camminata, della durata di un paio d’ore al massimo, la Protezione Civile allestirà un piccolo rinfresco. Non è necessaria la prenotazione, sarà sufficiente ritrovarsi in piazza Sottana a Chiappa alle 14:30, con abbigliamento e dotazione adeguati: scarpe comode con suola adatta allo sterrato, cappellino, felpa, k-way e una buona scorta d’acqua.