Ventimiglia: aperte le iscrizioni alla 'Wine Masterclass' per la seconda edizione del 'Wine Festival

A poche settimane dall’avvio della seconda edizione del Ventimiglia Wine Festival 2023, in calendario dal 26 al 28 maggio nelle vie e piazze del centro storico e realizzata in collaborazione di Marina Development Corporation (MDC), sono aperte le iscrizioni per la Wine Masterclass in programma sabato 27 maggio dalle ore 18 presso il nuovo ristorante Venti di piazza Colletta nello scenario di Ventimiglia Alta.

Promossa e organizzata da MDC, la degustazione guidata ha come tema il “Viaggio tra le Bollicine d’Italia”, un appassionante tour da nord a sud dello Stivale per conoscere le eccellenze e le novità degli spumanti italiani. A condurre la Masterclass, torna anche quest’anno la talentuosa Cristina Mercuri, DipWSET, Wine Educator e prima donna italiana candidata Master of Wine. Tra le 12.000 persone al mondo in possesso del prestigioso Diploma WSET, Mercuri è Founder e Head of Education di Wine Club, accademia innovativa nella didattica del vino, presenter per i più importanti eventi sul vino in Italia (come Vinitaly e Milano Wine Week), VDP Ambassador per l'Italia, oltre che Sherry e Cava Educator.

Per la Ventimiglia Wine Masterclass Mercuri propone una speciale selezione di sei bollicine italiane, guidando gli ospiti in una degustazione alla cieca per esaltarne e scoprirne sapori, profumi e colori nonché la storia e le caratteristiche.

Nel segno di Marina Development Corporation è anche la conferenza di apertura del Ventimiglia Wine Festival, in calendario venerdì 26 maggio alle 18:00 presso il Centro Culturale San Francesco. Con il titolo “I trend del Vino nel 2023 - Cosa vogliono i consumatori” l’incontro tratta il tema della sostenibilità dalla vigna al calice, le novità del packaging e le occasioni di consumo. Conduce Cristina Mercuri con gli interventi di Camilla Rossi Chauvenet, imprenditrice vitivinicola che si ispira ai principi della sostenibilità e della produzione biologica, e Jacopo Fazio, professionista nel mondo del vino.