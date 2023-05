“Luoghi di lavoro che promuovono salute”: firmato il protocollo d'intesa tra Inail e Asl 1 Imperiese

E' stato firmato questa mattina dal Direttore Generale di Asl1 Dott. Luca Filippo Maria Stucchi e dalla dott.ssa Cinzia Damonte Direttore Territoriale Inail di Savona-Imperia, il protocollo di intesa per promuovere lo sviluppo su tutto il territorio provinciale dell'iniziativa “Luoghi di lavoro che promuovono salute”, a partire dall’adozione del programma da parte della stessa Direzione Territoriale Inail di Savona e Imperia.

L'attività del progetto sarà così ripartita: Inail aderendo al programma Luoghi di lavoro che promuovono salute in qualità di datore di lavoro avrà la facoltà di partecipare attivamente alla realizzazione di almeno un’attività fra quelle individuate da Asl 1 mediante il Dipartimento di Prevenzione.

Sarà inoltre l’occasione per condividere le azioni intraprese come datore di lavoro che promuove salute con le altre aziende pubbliche e private del territorio, in modo da diffondere, in collaborazione con Asl 1 Dipartimento di Prevenzione, la cultura della promozione della salute e della prevenzione dei rischi.

Si realizzeranno infine incontri conoscitivi rivolti alle imprese pubbliche e private per illustrare i meccanismi che possono portare ad una riduzione del tasso medio di tariffa proprio grazie agli interventi di promozione della salute e di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Asl 1 (Dipartimento di Prevenzione) dal canto suo, fornirà supporto tecnico alla DT Inail Savona e Imperia per la programmazione ed implementazione delle attività previste dal programma Luoghi di lavoro che promuovono salute all’interno della DT stessa e diffonderà l'informazione sulle iniziative derivanti dalla presente intesa mediante i propri canali di comunicazione.

“Un ringraziamento va all'Inail e con questa firma – afferma il DG di Asl 1 Dott. Luca Filippo Maria Stucchi – prende il via un percorso importante dedicato al benessere dei lavoratori. Un'iniziativa che si fonda sul modello promosso dall’OMS ed ha come obiettivo prioritario promuovere cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro al fine di renderli ambienti favorevoli alla adozione consapevole ed alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie croniche”.

“La firma di questo protocollo - evidenzia la dott.ssa Cinzia Damonte Direttore Territoriale Inail di Savona e Imperia – rappresenta un passaggio fondamentale verso un radicale cambiamento culturale nella percezione del rischio e della tutela della salute dei lavoratori”.