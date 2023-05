Sanremo: minaccia di suicidarsi gettandosi dal balcone, intervento di Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine

Mobilitazione di soccorsi, questo pomeriggio intorno alle 16, in via Fratti, traversa a ridosso di corso Garibaldi e corso Orazio Raimondo a Sanremo, per una donna di 81 anni che, secondo i primi riscontri, avrebbe minacciato di gettarsi dalla finestra.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, insieme ai Carabinieri e la Polizia oltre ad un’ambulanza. I Pompieri sono entrati nell’appartamento e, dopo alcuni minuti di trattative insieme alle forze dell’ordine, hanno portato la donna a più miti consigli.

Al termine dell’intervento, durante il quale si è creato un capannello di curiosi nella piccola via centrale di Sanremo, la donna è stata portata in ospedale per i controlli del caso.