Elezioni Imperia, Polis: “Nel 2018 trovati i conti del Comune sfasciati, con Claudio Scajola proseguiranno risanamento e investimenti”

“In campagna elettorale stiamo sentendo tutto e il contrario di tutto. Ancora nelle scorse ore abbiamo letto gravi inesattezze sui conti del Comune. C’è allora un elemento che riteniamo di ricordare ai cittadini di Imperia. Il bilancio del Comune nei prossimi cinque anni sarà ancora gravato dal Piano di Riequilibrio Pluriennale, adottato per sanare le gravi irregolarità riscontrare dall’Amministrazione Scajola al suo insediamento nel 2018”. Così interviene Polis, associazione a sostegno del candidato sindaco Claudio Scajola.



“Cosa significa? - proseguono da Polis - Che ogni anno, come avvenuto negli ultimi cinque, il bilancio del Comune dovrà rinunciare a oltre 1 milione di euro per ripianare gli errori del passato. Quante promesse che sentiamo in questi giorni si potrebbe fare senza questo peso? È quanto possono essere credibili quei candidati che oggi fanno i maestrini ma che sono alleati con i responsabili di quello sfascio? Con Claudio Scajola continuerà una politica seria e credibile, fatta di rigore e crescita, tenendo sotto controllo le entrate e le uscite, ma ricercando all’esterno - da Europa, Stato, Regione e privati - risorse aggiuntive per effettuare gli investimenti di

cui la città ha bisogno. Avanti Insieme”.