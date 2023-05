Elezioni Imperia, Ivan Bracco: “Il sindaco in carica non accetta il confronto”

“Con rammarico prendo atto che il sindaco in carica non accetta il confronto, organizzato da una testata giornalistica, con gli altri candidati alla carica di sindaco perché “non ne ha la voglia e la forza”. Non comprendo se questa posizione sia dovuta a stanchezza o alla presunzione di potersi permettere di non ascoltare le posizioni altrui. In entrambi i casi non mi pare ci siano le premesse per lavorare bene al servizio della città”.

Così interviene il candidato sindaco Ivan Bracco.