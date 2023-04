Speciale Weekend: ecco come trascorrere al meglio il lungo Ponte del 1° maggio in provincia di Imperia

Oggi e domani gran finale a Sanremo dell’evento ‘Villa Ormond in Fiore’. Un weekend di esposizioni floreali, mostre tematiche, laboratori didattici, arti figurative, teatro e musica dove il fiore e la sostenibilità ambientale saranno i protagonisti indiscussi.

Per l’occasione gli artisti incaricati dai Sindaci dei Comuni partecipanti esporranno le loro opere floreali. Hanno aderito al progetto Badalucco, Bajardo, Bordighera, Ceriana, Civezza, Costarainera, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Pietrabruna, Pompeiana, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare e Triora.

Le sale e il piazzale della Villa saranno arredate con installazioni curate da Mercato dei Fiori di Sanremo, Progetto Lavanda Riviera dei Fiori e Fondazione Villa Ormond. Al Floriseum saranno presentate cinque mostre fotografiche tematiche. Ferdi Giardini, artista e designer, con Accademia di Belle Arti di Sanremo esporrà due Mandala, ANCEF si prodigherà in un’infiorata e Marta Laveneziana nell’opera partecipata Tanzaku. La creativa Rosaria Torquati sarà presente per raccontare la propria opera su teli di canapa dedicata a Libereso. Gli artisti Mauro Fiordiluna, Marta Laveneziana ed Eleonora Olivieri proporranno le loro creazioni di abiti con i fiori e body painting floreali. Atelier Emé e Progetto Lavanda vestiranno e coloreranno le spose con fiori di lavanda. Performance teatrali di Hic et Nunc (ore 11.00) e musicali della Giovane Orchestra ‘Note Libere’ (ore 10.30) e dei Good Mood Intha Hood (ore 17.00) sono previste per la giornata di oggi, sabato 29.



Sta per prendere il via al Teatro Ariston di Sanremo uno eventi più significativi a livello nazionale della danza giovanile: il Sanremo Dance Festival, giunto quest’anno alla sua 15esima edizione. Saranno 87 le scuole di danza, provenienti da tutta la penisola. Si incomincerà oggi con le prime categorie in gara (Hip Hop, Classico, Danza Fantasia e Festival). Alle 18 il tradizionale Flashmob davanti al Teatro Ariston ballato su uno dei successi dell’ultima edizione del Festival. Alle 20 lo Show ‘Tutti ballano Sanremo’ che vedrà l’esibizione dei giovani talenti delle scuole locali. Presenti in questa giornata, con le loro esibizioni, la Urban School della scuola Urban Theory (crew famosa a livello internazionale per essere stata 2 volte golden Buzz ad Italian’s Got Talent, ospite a New York al Jimmy Fallon Show, gruppo di apertura all’Eurovision Song Contest) e i Fresh’n’Clean (gruppo giovani vincitore al Riccione Hip Hop Contest). Domenica 30 continuerà con le altre categorie presenti al concorso (modern e contemporaneo). Al termine di ogni giornata di concorso vi saranno le premiazioni con l’assegnazione delle borse di studio. La portata di questo concorso può essere valutata dai numeri che genera: 87 scuole, 230 insegnanti, 1500 ballerini, 351 coreografie in gara.



Ad Ospedaletti domani ritorna ‘Passeggiando Assaporando’, passeggiata enogastronomica alla scoperta del territorio che anche quest'anno si sviluppa lungo un 'percorso gastronomico' da effettuare a piedi o con il parziale utilizzo di un bus-navetta gratuito a disposizione dalle 12 alle 16. Il tragitto prende il via davanti al Comune in Via XX Settembre dove dalle 10 sarà operativa la biglietteria, un'ora dopo verranno aperti i primi due punti di ristoro e a mezzogiorno l'apertura riguarderà tutti i punti previsti. Dopo aver acquistato il biglietto, i partecipanti troveranno nella vicina Piazza IV Novembre il portabicchiere, la mappa e una bottiglia d'acqua, per proseguire verso la storica Piazza sant'Erasmo con il ristoro di focaccia e sardenaira. Attraversato il Corso Regina Margherita, si raggiungerà Piazza Europa con ristoro di frittelle di verdura. A quel punto scatta la tappa più impegnativa che porterà il corteo sino al dominante Piazzale delle Porrine (raggiungibile anche con bus navetta) dove per un quanto mai necessario ristoro verranno preparate porzioni di penne al ragù. Tappa successiva sarà quella che, tornando a ritroso, proporrà rostelle-arrosticini nel Piazzale del Pontino. Con il tour di Ospedaletti quasi al termine, il sesto punto di ristoro offrirà porchetta con contorno di insalata in piazza San Giovanni. Ancora un piccolo sforzo e 'Passeggiando Assaporando 2023' terminerà presso La Piccola (ex scalo merci) per un meritato finale a base di crema al caffè. In ogni punto di ristoro saranno disponibili bevande o bicchieri di vino e la colonna sonora della manifestazione sarà a cura dell'Accademia Musicale di Ospedaletti. Sono previsti due menù: completo a 18 euro, per bimbi under10 a 10 euro.



Il Ponte del 1° maggio si apre questa sera al Roof Garden del Casinò di Sanremo con lo show di Franco Neri. Il comico, volto noto del piccolo e grande schermo, ha preparato per questa sera, per i migliori clienti della Casa da Gioco, uno show dove proporrà la sua visione della comicità basata sul rapporto tra Nord e Sud, simpaticamente declinato nei diversi ambiti: da quello familiare a quello lavorativo a quello sportivo. Il lungo weekend del Casinò verrà allietato domenica 30 aprile alle ore 21.00 con l’omaggio a Pirandello. Corrado Tedeschi e Claudio Moneta presentano ‘Lezioni semiserie Pirandelliane. L’uomo dal fiore in bocca’.



Oggi a Ventimiglia al Teatro romano dell’area archeologica di Nervia, alle 17.30, verrà messa in scena, a cura del Teatro Cattivi Maestri di Savona la fiaba ‘Il Gigante Egoista’, tratta The Selfish Giant celebre racconto di Oscar Wilde appartenente alla raccolta Il principe felice e altri racconti, spettacolo per i più piccoli che fa comprendere l’importanza della natura e della condivisione. L’evento rientra nell’ambito della rassegna 'Primavera… che spettacolo!’ che unisce idealmente i tre Musei cittadini con un filo rosso di divertimento, fiabe e teatro.

Un tratto di strada di una cittadina che un tempo brulicava di attività: due bar, tre negozi di generi alimentari, un fabbro, un falegname, un ristorante, un cinema… Due uomini percorrono ‘Via del Popolo’: un uomo del presente, uno del passato. È la piccola città italiana a essere cambiata, è la società globalizzata. La fine della vendita al dettaglio ha distrutto un modello sociale ancora basato sulle relazioni personali. È il fil rouge dello spettacolo ‘Via del Popolo’ di e con Saverio La Ruina in scena questa sera nella Sala Beckett del teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare.



Continuiamo con la musica e segnaliamo un evento promosso dal Club per l'UNESCO di Sanremo nell’ambito della Giornata Internazionale del Jazz, introdotta dall'UNESCO nel novembre del 2011 con lo scopo di riconoscere il valore di questo genere musicale e la sua capacità di unire le persone in tutto il mondo. ‘Pino Daniele fra Jazz e Blues’ è il titolo del concerto a cura di Riccardo Sasso con Giorgia Oliva alla voce in programma oggi pomeriggio alle 17 presso il Museo Civico di Sanremo, in piazza Nota 2.

‘BiblioTecla – Libri al Forte’, è il titolo della rassegna dedicata ai libri ed ai loro autori. Sono due gli appuntamenti in calendario oggi e domani, con inizio alle ore 17.00 presso la Sala ‘Magazzini di Ponente’ del Forte di Santa Tecla a Sanremo. Questo pomeriggio Daniela Cassini e Sarah Clarke Loiacono presentano il libro ‘Italo Calvino, il partigiano Santiago’. Il saggio ripercorre, a cento anni dalla nascita di Italo Calvino, l’esperienza diretta e vitale da lui vissuta durante la giovinezza a Sanremo nel periodo della Resistenza, che si svolse nei suoi boschi e nel suo paesaggio e che sempre lo accompagnerà nelle sue opere. Questo percorso di memoria parte dai preziosi documenti originali dell’Archivio Storico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia e dai giornali della Resistenza e della Liberazione a cui lo stesso Italo Calvino collaborò come giovane giornalista. Domani, domenica 30 aprile, un nuovo incontro dedicato alle vicende della Resistenza con Giovanni Perotto che presenta ‘I bambini no’. Il saggio racconta l’eccidio del 17 agosto 1944 a Montalto Ligure, in provincia di Imperia, quando due sacerdoti, don Stanislao Barthus e il chierico Mario Bellino, vennero uccisi presso il Santuario di Nostra Signora dell’Acquasanta a Montalto Ligure dalla violenza nazifascista: il loro sacrificio salvò i piccoli orfani accuditi presso il santuario.

C’è spazio anche per lo solidarietà con l’iniziativa ‘InfiniteVentiMiglia: ‘Passeggia, Corri, Divertiti’ in programma oggi e domani al porto Cala del Forte di Ventimiglia. Per ogni miglio percorso correndo, camminando rapidamente o passeggiando lungo il tracciato delimitato, gli sponsor verseranno 2 euro destinati all'acquisto di un cane guida per non vedenti. L’evento è a cura del Lions Club Ventimiglia.

Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo