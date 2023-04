20° Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: ecco i premiati (Foto)

Si conclude con enorme successo il 20° Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, l'evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, dal 24 al 29 aprile nel Principato di Monaco.

A seguito del verdetto della giuria composta dal presidente di giuria Giancarlo Giannini, Richard Anconina, Neri Marcorè e Nathalie Poza sono stati premiati: il film argentino “Empieza el baile” che ottiene tre riconoscimenti aggiudicandosi il premio come miglior regia, miglior attore a Dario Grandinetti e Premio del Pubblico.

La miglior regia ex-aequo va al regista ucraino Antonio Lukich per Luxembourg, Luxembourg. Il premio miglior attrice va alla spagnola Anna Castillo per “Historias para no contar” diretto da Cesc Gay. Infine, il premio Short Comedy Award nella sezione dedicata ai cortometraggi va al film “The 12 apostlesses” diretto da Laura Ghaza.

Una parata di stelle al Gala degli Awards, oggi alle 19,30, al Grimaldi Forum, alla presenza di S.A.S. Principe Alberto II, per celebrare i vincitori di questa edizione. Presentata da Ezio Greggio insieme con l’affascinante Elenoire Casalegno, la serata porterà sul palcoscenico del Grimaldi Forum ospiti internazionali e italiani amati dal pubblico del piccolo e grande schermo.

Il Movie Legend Award quest’anno va al Maestro Costa-Gavras per i suoi 54 anni di carriera (premio Oscar come miglior sceneggiatura non originale per il film “Missing”, una vittoria al festival di Cannes come Miglior regia per il film “L'affare” della sezione speciale e molti altri premi internazionali) e per aver fatto la storia del cinema internazionale. C’è attesa anche per Mira Sorvino (Premio Oscar per ”La dea dell’Amore” di Woody Allen) che riceverà il MCFF Award per la sua carriera e i film che l’hanno resa famosa in tutto il mondo.

Riflettori accesi anche sull’attrice e presidente della Onlus di Every Child is my child Anna Foglietta, (“Perfetti sconosciuti”,” The American” “Nessuno mi può giudicare”) che riceverà il premio “Attrice dell’Anno“ per i film che l'hanno resa una delle attrici più amate e apprezzate dal pubblico italiano. Tra i premiati quest’anno anche Federico Cesari (“Skam”, “Anni da cane”, “Buongiorno Mamma” “Tutto chiede salvezza”) che riceverà il Next Generation Award, premio rivolto ai nuovi volti del cinema e della televisione. E ancora, c’è molta attesa per uno degli attori italiani più amati dal pubblico, Marco Giallini, il pluripremiato attore vincitore di 3 Nastri d’argento per “ACAB- All Cops are Bastards”, “Tutta colpa di Freud” e “Perfetti sconosciuti” pronto a ricevere il MCFF Career Award. Ospite della serata anche il fuoriclasse Alex del Piero che proprio a Monte Carlo ha lasciato le sue impronte sulla Champions Promenade (vincitore del Golden Foot nel 2007).

Tra i giovani talenti internazionali, Ezio Greggio premierà anche Victor Belmondo, giovanissimo attore francese che sta seguendo le orme di suo nonno paterno, il grande e indimenticato Jean Paul Belmondo e che è destinato ad avere una carriera eccezionale. Tra le personalità che presenzieranno alla serata, Barbara D’Urso, Elena Barolo e l’attore della “Casa di Carta” Mario de la Rosa, già membro della Giuria del Festival 2 anni fa. L’ospite musicale della serata sarà Claude il fenomeno che arriva direttamente dall’Olanda, il cantante si esibirà sul palco con la sua hit “Ladada” (Mes Derniers Mots/Time Records/Believe).

La manifestazione, in collaborazione con EFG Bank (Monaco) si svolge da sempre sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia. Sin dalla prima edizione Radio Monte Carlo è la Radio ufficiale del Festival. Come ogni anno Marlù Gioielli partecipa al festival con un messaggio importante: Marlù sprona ad inseguire i propri i sogni, come il cinema fa sognare, fa correre l’immaginazione e la creatività, cinema fabbrica di sogni… attori attrici hanno propri sogni da realizzare ed hanno le proprie regole d'oro per raggiungerli.