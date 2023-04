Vallecrosia, Perri: “La scuola Andrea Doria da giorni invasa da api e vespe senza alcun intervento”

“Nella scuola Andrea Doria di Vallecrosia c’è un problema di sicurezza che persiste da giorni in quanto è stata segnalata un’invasione di api o vespe all’interno del plesso scolastico. Problema di sicurezza per tutti gli studenti” dichiara il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri.

“Chiediamo un intervento immediato per risolvere questo disagio rilevato nella scuola Andrea Doria di Vallecrosia, giorni fa ci è arrivata una segnalazione da genitori e docenti per quanto riguarda l’invasione di api o vespe all’interno del plesso scolastico che volano ovunque e tutt’ora dopo giorni ancora non è stato fatto nulla in merito - dichiara Fabio Perri - vista la pericolosità per i bambini e i ragazzi delle scuole è necessario intervenire tempestivamente affinché nessuno si faccia male, soprattutto a fronte di eventuali allergie che possono causare shock anafilattico. La sicurezza degli alunni è una priorità assoluta”.