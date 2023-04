Api all'Andrea Doria di Vallecrosia, la scuola: "Il nostro intervento è stato tempestivo"

"La scuola ha agito in maniera tempestiva non appena sono state avvistate le prime api, fortunatamente non sono vespe, grazie alla segnalazione di una docente della scuola primaria” - precisa l'istituto comprensivo "A. Doria" di Vallecrosia rispondendo alle preoccupazioni esternate dal consigliere comunale uscente e candidato sindaco Fabio Perri.

"Sono stati allertati il Comune e la Protezione civile e sono stati chiamati i vigili del fuoco, che alla fine non sono intervenuti, dopodiché sono stati contattati, con non poche difficoltà, più apicoltori al fine di trovarne uno che potesse accorrere con solerzia” - fa sapere l’istituto - “La zona è stata messa immediatamente in sicurezza impedendo il passaggio pedonale ad adulti e bambini; contemporaneamente tutti gli insegnanti della scuola sono stati avvisati del pericolo e individualmente quelli con alunni a rischio allergia, o perlomeno i casi di cui la scuola è stata informata”.

“Le api, si sa, non vanno in cerca di prede da pungere, rimangono nel territorio scelto dalla regina. Ieri pomeriggio è stata posta un'arnia, unico strumento utile per poter attirare le api che sono fondamentali per il nostro ecosistema e vanno assolutamente protette per la nostra sopravvivenza e quella dei nostri bambini” - dice l'istituto comprensivo "A. Doria" di Vallecrosia - “Ci auguriamo che, in questi giorni, la regina venga attirata dall'arnia, in caso contrario il Comune ha già previsto di rompere il pezzo di muro dove, verosimilmente, hanno nidificato. Tutto il possibile è stato fatto per provare a risolvere la situazione nel minor tempo possibile”.