Sanremo: con le fasi locali di Volley S3, edizione straordinaria del Torneo Ravano 2023 (foto)

Lunedì 17 aprile, presso gli Impianti Sportivi del Mercato dei Fiori di Sanremo, si è svolta un'edizione davvero straordinaria delle fasi locali di Volley S3 del Torneo Ravano, 38° edizione, 29° Coppa Paolo Mantovani. L'evento, organizzato dalla Scuola di Pallavolo Mazzucchelli con il patrocinio del Comune di Sanremo, ed inserito nella programmazione dei Campionati Studenteschi dedicati alla Scuola Primaria, ha coinvolto 230 bambini provenienti da nove plessi scolastici del Ponente Ligure: Almerini, Arma di Taggia, Castillo, Montessori, Ospedaletti, Poggio, S. Giacomo, S. Pietro, Via Volta, suddivisi in 45 squadre. I bambini delle classi quarte e quinte hanno giocato a Volley S3 Green, mentre i più piccoli delle classi terze si sono approcciati al Volley tramite la formula semplificata White.

“Durante la mattinata, nei momenti di pausa gioco, i bambini hanno anche partecipato ad una serie di laboratori Green sulle tematiche Agenda 2030. Quest'anno è stato inserito anche un laboratorio sulla Vela, dato che il torneo Ravano anticipa di poco il grande evento dell'Ocean Race che vedrà Genova e la Liguria protagonisti nell'evento mondiale.

Si è parlato e giocato di Alimentazione e Benessere, con Federica Leuzzi, dietista della Struttura di Nutrizione dell'ASL1 Imperiese, di Santuario Pelagos, con il Console del Mare Gianni Manuguerra, di Etica Sportiva e Fair Play con il Presidente del Panathlon International Imperia/Sanremo Angelo Masin. Con la Lega Navale Italiana, gli istruttori Luisa Franza e Ulrico Martinelli, i bambini hanno potuto conoscere lo sport della Vela e sono tutti invitati a provare la vela gratuitamente in mare durante questo weekend. Un momento molto piacevole è stato anche dedicato alla Danza, preparando la coreografia finale di "SuperEroi" con la collaborazione delle studentesse del Ist. Sup. "C. Colombo".

Si ringrazia il Comune di Sanremo per il patrocinio ed il Consigliere Comunale avv. Ethel Moreno, per l'importante sostegno all'iniziativa, il Comitato Territoriale FIPAV del Ponente Ligure e la Presidente Ornella Testa per la presenza, l'aiuto e i gadgets offerti ai bambini, la prof.ssa Rosanna Pangaro e l'Ufficio Educazione Fisica di Imperia, la struttura di Nutrizione Asl1, la dott.ssa Stefania Demontis e la Dietista Federica Leuzzi, i Consoli del Mare con Gianni Manuguerra, il Panathlon International Imperia/Sanremo e il suo Presidente Angelo Masin, la Lega Navale Italiana, con Luisa Franza e Ulrico Martinelli, i ragazzi e le ragazze dell' Istituto Superiore "C. Colombo" e dell'I.C. Sanremo Centro Levante per il grande contributo che hanno reso per la riuscita della manifestazione con l'arbitraggio e il sostegno all'organizzazione.

Infine desideriamo inviare un particolare ringraziamento alle maestre ed ai maestri per aver aderito con tanto entusiasmo all'iniziativa e aver preparato i bambini in modo impeccabile.

Il torneo proseguirà per le classe prime due squadre classificate con la partecipazione alle fasi finali a Genova, che si terranno giovedì 18/05, nella kermesse unica del padiglione B della Fiera di Genova, con organizzazione completamente a carico della Fondazione Torneo Ravano.

Diamo a tutti appuntamento al prossimo anno, con l'edizione Ravano 2024 di Volley S3”.

Torneo Volley S3

1° classificata: Via Volta : squadra Strambata

Alessandro, Matteo B, Riccardo, Gabriele

Maestra: Grazia La Spina

2° classificati: S. Giacomo: squadra Rotta

Yasser, Matteo, Mathis, Daniele, Giorgia, Rebecca

Maestra: Tiziana Magini

3° classificati: S. Giacomo: squadra Sassola

Zeno, Gianni, Matilde, Lorenzo, Gaia, Diego

Maestro Rocco Fava

Premi Speciali

Premio Fair Play ... Happy Play: Via Volta - squadra Tangone

Miglior Tifo: Arma di Taggia

Laboratorio Green

1) V Arma di Taggia

2) V S. Giacomo

3) Poggio