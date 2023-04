Bordighera: serie di tour turistici nel prossimo lungo ponte per la 'Primavera Bordigotta'

A corredo della giornata commerciale “Primavera Bordigotta” organizzata domenica prossima dalla Confesercenti, sono stati predisposti alcuni tour turistici allo scopo di far conoscere le bellezze della città delle palme. Diverse le occasioni speciali per questo ponte di vacanza.

Si inizia con l'orto botanico situato su terrazze a picco sul mare, il Giardino Esotico Pallanca che ospita preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente e che sarà aperto dalle 9 alle 17, da sabato a martedì prossimi.

Il famoso Polo museale e bibliotecario situato lungo la via Romana anche sede dell'Istituto internazionale di studi liguri il Museo Clarence Bicknell, fondato nel 1888 che lo costruì per raccogliere, conservare ed esporre le sue collezioni archeologiche e botaniche, opsita anche una famosa biblioteca dove si possono consultare circa 85.000 volumi, 3.000 riviste specializzate in arte e storia locale, 14.000 incisioni oltre alla famosa collezione personale di farfalle, conosciuta per essere ancora oggi una delle più prestigiose d'Europa. Orario d'apertura : sabato 14/17, lunedì 24 e mercoledì 26: 9/17.

La villa del pittore Pompeo Mariani con il suo parco ed un atelier denominato la Specola con la casa-museo aperta al pubblico, che espone opere, collezioni e oggetti dell'artista. Luogo di raccolta di innumerevoli collezioni d'arte (tappeti, porcellane, maioliche, abiti antichi, armi, ecc.), riallestito con i suoi autentici arredi e strumenti di lavoro ed è annoverato tra i maggiori atelier di artisti tra '800 e '900 visitabili a livello mondiale. Apertura : tutti i giorni (prenotazione obbligatoria con 24 h di preavviso) +39 347 236 4922.

Nel circuito cittadino sarà possibile prendere visione di un nuovo spazio 'Esperienze d'Arte' dell'artista Luzena in Piazza Ruffini con una preziosa mostra di pitture con il titolo "Dall'oscurità alla Luce".

Orari di apertura in questi giorni:

- Sabato 22 dalle ore 10 alle 13 e 17 alle 19

- Domenica 23 dalle ore 10 alle 13 e 15 alle 19

- Martedì 25 dalle ore 15 alle 19