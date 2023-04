AAA cercasi nuovo gestore per l’Ostelllo di Carpasio: dopo lo stop dell'anno scorso arriva il nuovo bando di affidamento

AAA cercasi nuovo gestore per l’Ostelllo di Carpasio. Il Comune di Montalto Carpasio ha pubblicato il bando per la struttura rimasta aperta con la stessa gestione dal 2015 fino all’anno scorso ( Tutti i documenti sono visibili a questo LINK ).

Il Comune di Montalto Carpasio punta ad un affidamento lungo, per dieci anni. Le tariffe dovranno essere concordate tra il gestore e l'ente proprietario, lasciando inalterata la formula che privilegia prezzi calmierati per persone fragili e scolaresche. Inoltre, chi si farà carico della gestione dovrà garantire una apertura per almeno 180 giorni all'anno, in particolare nei periodi di maggiore afflusso turistico e offrire il servizio in presenza per almeno 8 ore giornaliere e al telefono nella restante parte della giornata.