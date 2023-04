Con CNA Imperia e Studio Aschei 16 nuove guide ambientali escursionistiche

Ieri, giovedì 13 aprile si è svolto l'esame di abilitazione alla professione di Guida Ambientale Escursionistica presso la sede di CNA Imperia. Un evento importante per sedici partecipanti che hanno dimostrato di essere pronti a essere nominati da regione Liguria GAE ed essere quindi inseriti nell’elenco regionale di coloro che possono svolgere la professione.

"La professione di Guida Ambientale Escursionistica è molto importante per la tutela dei territori, e i nuovi professionisti che hanno superato l'esame potranno accompagnare i turisti nella meravigliosa terra di Liguria, facendoli scoprire sentieri che meritano l'attenzione dei residenti e del mondo intero. - spiegano - L'esame è stato suddiviso in una prova scritta e un'orale con escursione presso la splendida cornice dei Balzi Rossi a Ventimiglia. I partecipanti hanno dimostrato di conoscere tutti i tipi di piante della macchia mediterranea e le nozioni di sicurezza e primo soccorso specifiche per chi accompagna turisti in territori particolari, nonché di sapersi orientare su una mappa cartacea, una competenza che non è più così banale ai tempi del GPS sul cellulare".

Le nuove guide ambientali escursionistiche promosse ieri sono: Alice Gargano, Giorgio Gastaldi, Maria Giovanna Casanova, Lorenzo Carlini, Divna Baima Lionello, Lidia Giusto, Anacleto Sauda, Ilaria Sismondini, Soana Margiocco, Marta Vassallo, Roberta Giovannina, Ketti Kantor Napoli, Ivano Romagnone, Laura Rebaudo. Una menzione facciamo anche a Nadia Alberti già guida GAE che ha voluto tuttavia frequentare il corso per un aggiornamento personale. Avrà un attestato di partecipazione di Studio Aschei.

Luca Aschei, promotore del corso, ha sottolineato l'importanza del lavoro della Guida Ambientale Escursionistica per la tutela dei territori e la creazione di una rete tra le attività del comparto turismo e commercio. In particolare, ha parlato della volontà di unire nuove o meno conosciute attività come le GAE, l’Ittiturismo e Pescaturismo per creare un'offerta turistica completa e valorizzare l'artigianato e il commercio ligure sia nelle zone verdi che le zone blu della nostra regione.

“Non possiamo prescindere dal bello che la nostra Liguria offre per fare turismo e il bello sia verde, sia blu deve essere raccontato. Nel corso abbiamo, ad esempio, invitato chi conosce le storie dei nostri anziani e abbiamo raccontato le leggende di alcuni paesi: dai dolmen locali fino alle storie delle streghe, aiutati anche dagli allievi che hanno dimostrato amore e conoscenza del territorio già dalla prima lezione del corso GAE. Ritengo che nei nostri territori diventi importante legare le attività di chi conosce il mare con chi conosce le nostre colline e valli, due patrimoni che possono andare a braccetto in una vacanza della nostra regione".

"Voglio aggiungere quanto sia importante che il livello di offerta turistica si alzi e si migliorino i pacchetti al fine di avere solo turismo di qualità che non vada a depauperare e distruggere i nostri territori. Numeri più bassi ma di élite. La qualità in questo caso diventa sostenibilità. Le orde di turisti snaturano il territorio che ha una capacità di carico ridotta. Se l’offerta è di qualità gli operatori saranno meno impegnati nei numeri e più attenti al servizio e potranno avere ritorni economici migliori. - sottolinea - Il turismo è il comparto che oggi rimane all’Italia e la nostra regione deve dimostrare di essere un’eccellenza al di là delle dicerie sulla nostra cattiva ospitalità che vorrei non fosse alimentata nemmeno scherzosamente. Per quanto riguarda la formazione, comparto dove metto il cuore e tutto il mio tempo, credo sia l’elemento da cui partire. Formazione alla qualità e formazione per nuove attività sostenibili e che siano legate ai territori mettendo l’accento in ogni momento formativo a ciò che significa accoglienza in termini turisti".

Luciano Vazzano direttore di CNA Imperia che ha seguito il corso anche il sabato e la domenica, giorni in cui si faceva la formazione in aula ribadisce che: “Le nuove attività hanno bisogno di sostegno così come l’artigianato, il commercio e il turismo. Gli incentivi per le nuove attività e il supporto dato a loro sono un impulso per giovani ad aprire, ad avere nuove idee e a traghettarci nel futuro. Il futuro è nuovo, tutto da scoprire e aiutare i giovani è un nostro dovere. I giovani con desiderio di intraprendere nuovi lavori insieme a coloro che hanno idee e voglia di cimentarsi in nuove iniziative qui in CNA Imperia sono sempre i benvenuti, perché per CNA questa non è solo una missione da portare avanti con passione ma l’impegno principale come imperativo".