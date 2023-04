A Genova i CCR di tutta la Liguria: per la delegazione di Badalucco, “Occasione di crescita e confronto”

I Consigli Comunali dei ragazzi e delle ragazze di tutta la Liguria, si sono incontrati oggi a Genova, a Palazzo Ducale, per gli Stati Generali. Un appuntamento molto significativo ed importante a cui hanno preso parte anche i ragazzi delle scuole di Badalucco, accompagnati dalle loro insegnanti e dal consigliere delegato alla scuola e alle politiche giovanili Lisa Palumbo.



La giornata è trascorsa piacevolmente tra interessanti lavori di gruppo. L’unica voce udita a Palazzo Ducale, insomma, é stata la loro: quella di bambini ed adolescenti che si sono confrontati su temi importanti quali i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la violenza sulle donne, la parità di genere, la diversità e tanto altro. A fine giornata, ogni CCR ha presentato, nello stand a propria disposizione, progetti portati a termine e sogni ancora da realizzare nei propri comuni di appartenenza.



“É stata una giornata positiva, stimolante e importante. Un’occasione di crescita - commenta il consigliere comunale Lisa Palumbo - per i nostri ragazzi, uno scambio di idee, un’occasione di confronto, uno stimolo ad aprirsi all’altro. Tutti i ragazzi presenti sono stati i veri protagonisti a Palazzo Ducale e non vediamo l’ora di tornare l’anno prossimo”.