Sanremo, ‘Emergenza Val Nervia Odv’ di Dolceacqua salva cane in fin di vita. I ringraziamenti di una lettrice: “Sono degli angeli”

L’associazione di volontariato “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua ieri mattina a Sanremo ha salvato la vita a un cane in fin di vita: un maremmano con una grave emorragia. Una lettrice desidera perciò ringraziare pubblicamente i salvatori dell’animale a quattro zampe.

"Ieri mattina, saranno state le 11, sono uscita dal negozio per animale Arcaplanet, sito in zona Foce a Sanremo, quando ho visto un’autovettura con le quattro frecce suonare in mezzo al traffico senza però riuscire a farsi spazio fra le macchine" - racconta la signora Anna - “Ho capito che era in emergenza e aveva bisogno di un soccorso ma all'improvviso dalla direzione opposta è arrivata un’automedica che ha subito fatto inversione di marcia azionando le sirene e ha raggiunto l'auto. All'inizio non avevo capito cosa stesse succedendo, poi ho visto la macchina civile fermarsi con dietro l'ambulanza e insieme hanno caricato all'interno di quest’ultima un cane che stava morendo dissanguato. Non ho mai visto così tanto sangue. Poi sono ripartiti con le sirene spiegate credo verso una clinica veterinaria”.

“Ho capito, di conseguenza, che si trattava di un’ambulanza veterinaria. Desidero, perciò, fare i complimenti per il servizio che queste persone svolgono quotidianamente aiutando anche i nostri amati amici a quattro zampe. Sono degli angeli” - conclude Anna.