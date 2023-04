A Ventimiglia conferenze, visite, sbandieratori e teatro per il Giorno delle Mura

Ventimiglia fa parte dell'Associazione internazionale Lions Città Murate. Con altri centri che hanno conservato le mura medievali come Lucca, San Marino, Carcassonne, Avignone, Dubrovnik, La Valletta tanto per citarne alcuni.

Il primo appuntamento è alle 9.30 di sabato al Forte dell'Annunziata. I visitatori saranno accolti dalla Compagnia dei Balestrieri capitanata dal conestabile Dario Canavese. Moderatrice pdg Senia Seno, sarà presentata l'Associazione internazionale Città Murate Lions (Aicml) da Liria Aprosio, presidente Lions Club Ventimiglia. Quindi le conferenze "Le mura romane di Albium Intemelium" a cura della dott.ssa Daniela Gandolfi (direttrice Istituto internazionale Studi Liguri) e "Le fortificazioni medievali e rinascimentali di Ventimiglia" con il dott. Sergio Pallanca, esperto di storia locale. Interverranno rappresentanti di alcuni Aicml. Così la professoressa Anna Blangetti (Sanremo Host e Sanremo Matutia), l'avvocato Giovanni B. Martini (Arma e Taggia) e l'ingegnere Augusto Berro (Bordighera Host). Conclusione con la presentazione del Congresso di Sabbioneta, delle Città Murate, in programma dal 21 al 23 aprile.

Il pomeriggio, alle 15, secondo appuntamento con partenza da piazza Costituente. Da qui i presenti saranno accompagnati a una visita lungo le mura. In otto diverse postazioni altrettanti attori presenteranno un personaggio che è rimasto, in passato, legato a Ventimiglia. Si va dall'antichità, per passare a Beatrice Lascaris di Tenda, Elisabetta Farnese, regina di Spagna (e poi madre di re, regine e sovrani), o Ugo Foscolo con la sua lettere da Ventimiglia nell'Ortis, fino ai giorni nostri e allo scrittore ventimigliese Nico Orengo. Impegnati anche otto studenti dell'istituto Fermi. A guardia dele mura i balestrieri pronti al tiro e un armigero ad esigere il pedaggio.