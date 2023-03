Sanremo: ripulita l’area intorno al Torrente San Martino, la passeggiata e la scogliera ad Ovest dell’'Area Cani'

Il Consolato del Mare di Sanremo, organo tecnico della Famija Sanremasca, ha ripulito l’area intorno al Torrente San Martino, la passeggiata e la scogliera ad Ovest dell’'Area Cani' al fondo di via P. Scoglio.



I sacchi di rifiuti raccolti sono stati 12, per un totale, in peso, di 50 kg. Plastica dominante con bottiglie, sacchetti, frammenti, bicchieri, ma soprattutto il mortale polistirolo espanso. Vetro e bottiglie in numero di 24. Dozzine di mozziconi e rifiuto indifferenziato portato dalle onde del mare o dalla corrente del rio. Il tutto correttamente differenziato e conferito. L’Operazione fa parte di 'Semel in anno' e segue il notevole risanamento dell’alveo del Torrente San Francesco in febbraio.



"La collaborazione dell’Amaie è stata essenziale e si ringrazia il Sig. Giansandro Soleri per la sua concreta collaborazione al lavori. Tuttavia è frustrante vedere come, dopo alcune settimane, la situazione ritorna ad essere la stessa di prima - afferma il Console Gianni Manuguerra -. Se ti si allaga la casa per un rubinetto che perde, è inutile asciugare i pavimenti, meglio sarebbe chiudere il rubinetto… Regolare il commercio di beni in plastica come: cannucce, bicchieri, sacchetti; incentivare la raccolta differenziata con sistemi premianti e coinvolgenti per i consumatori. Aumentare i cestini per rifiuti ed i posacenere a tubo in punti sprovvisti e strategici. Invitare i fumatori a non disperdere i loro mozziconi, fornire loro posaceneri tascabili, educarli attraverso una serie di incontri mirati ed, al termine, per i più ineducati, avvalersi della legge multandoli. Il prossimo intervento del Consolato del Mare si occuperà della pulizia della Pista Ciclopedonale. Verrà richiesta la collaborazione di Associazioni sensibili al tema. La Famija Sanremasca, il Consolato del Mare di Sanremo ne fa parte, sarà presente ed operativa. Anche i cittadini e cittadine volonterosi e sportivi potranno parteciparvi".