Sanremo: manutenzioni, arredo urbano, interventi pubblici e corso fiorito in apertura di consiglio comunale

La prima parte del consiglio comunale di Sanremo è stata dedicata, come da tradizione, alle Question Time. Numerose le interpellanze presentate dal consigliere di opposizione Andrea Artioli (Liguria Popolare), che ha sottoposto all’Amministrazione Comunale diverse questioni.

Tra queste anche Area Sanremo, per la quale Artioli ha evidenziato il calo di iscrizioni. A rispondere è stato l’assessore Giuseppe Faraldi che ha invece sottolineato i risultati ottenuti dal Festival che si riflettono anche sulla stessa immagine di Area Sanremo: “È stato un Festival di grande successo e questo si riflette anche su Area Sanremo – ha detto - I numeri lo testimoniano”.

Il consigliere di Liguria Popolare ha poi parlato di alcuni lavori da attuare nella zona di via Duca degli Abruzzi e Villa Magnolie “Dove i passanti devono spezzare i rami per riuscire a passare senza doversi allargare verso centro strada con un cosneguente pericolo”. Ad illustrare gli interventi in programma è stato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.

Artioli, in una nuova interpellanza, ha puntato l’attenzione sul parco cani presente a San Martino, tra la pista ciclabile ed il lungomare, chiedendo che al posto della discesa in terra, vengano realizzati degli scalini ed una rampa per i portatori di handicap. Inoltre il consigliere ha sottolineato il problema dei lampioni che risultano non funzionanti. “A fine aprile ci saranno le risorse ed andremo a realizzare questi lavori” ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.

Si è poi discusso dell’accesso alle spiagge, da permettere a residenti e turisti. Rassicurazioni in merito sono giunte dall’assessore Mauro Menozzi. “Sarò soddisfatto quando vedrò realizzate queste opere” ha risposto Artioli.

“Quando l’Amministrazione attuerà una manutenzione ed una gestione adeguata dei cimiteri?” ha poi domandato Artioli. “Si sta lavorando con la Sovrintendenza per alleggerire le maglie delle normative e permettere ai proprietari delle tombe di intervenire anche per piccoli interventi – ha risposto l’assessore Costanza Pireri – Abbiamo già investito 200 mila sul cimitero della Foce e chiederemo ulteriori fondi per una nuova tranche di lavori”.

Altre sue interpellanze hanno riguardato la manutenzione delle aiuole di corso Nazario Sauro e “lo stato di abbandono del giardino pubblico presente tra corso Nazario Sauro e la pista ciclopedonale”. “A fronte di pericoli bisogna intervenire, ed è quello che è stato fatto – ha spiegato l’assessore Massimo Donzella – Quelle aree, parliamo del sottosuolo, sono state poi oggetto di interesse per il loro acquisto. L’intervento che deriverà, successivo alla vendita, andrà a realizzare una ricostruzione di quello che è presente sotto il manto e di un giardino nella parte superiore con giochi, attività e pavimentazioni gommose anti trauma. Questa area è stata infatti già inserita tra i beni alienabili”.

Successivamente Artioli ha puntato il dito contro i diversi tipi di arredo urbano presenti nelle medesime zone, che darebbero un’immagine poco ordinata. “Il Comune ha già avviato un censimento di tutte le tipologie presenti e gli interventi da attuare” ha risposto l’assessore Mauro Menozzi.

Sempre Artioli ha poi chiesto aggiornamenti sulla questione relativa al progetto del Porto Vecchio dopo la sentenza del TAR, con risposta dell’assessore Massimo Donzella, e sulle condizioni del ponte alla foce del torrente San Romolo. “Sotto il camminamento pedonale ci sono pezzi di calcestruzzo staccati – ha detto – in un quadro di abbandono e pericolosità. Serve un controllo anche in relazione a possibili futuri eventi alluvionali”. “Il San Romolo è stato recentemente oggetto di approvazione di un progetto e la Regione Liguria ha accolto il finanziamento dell’intervento, che riguarda la tombinatura e la messa in sicurezza per l’area coperta in Piazza Eroi sanremesi - ha dichiarato Donzella - La scelta tecnica è stata questa. E’ vero comunque che in futuro servirà un intervento anche nella parte della foce del torrente”.

In chiusura Luca Lombardi (Fratelli d’Italia) ha chiesto se l’Amministrazione intenda valutare per il 2024 nuovamente l’organizzazione del corso fiorito con i tradizionali carri, una soluzione alternativa oppure entrambe le soluzioni. “Sono già state convocate tutte le associazioni di categoria per fare una valutazione – ha risposto l’assessore Giuseppe Faraldi – vogliamo infatti tenere conto del tessuto economico cittadino che è quello che ha più benefici da eventi come questo”.

Lombardi infine ha evidenziato la presenza di grandi buche sul manto stradale in strada Gavagnin. “Questo tratto rientra nella convenzione con Portosole – ha detto l’assessore Massimo Donzella - saranno quindi previste opere importanti, come ad esempio la realizzazione un marciapiede, per riorganizzare tutto il parcheggio in modo che il lato mare sia fruibile anche come passeggiata”.