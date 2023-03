Sanremo: consiglio comunale unito per chiedere una modifica del limite di velocità sull’Aurelia Bis nel tratto dell’autovelox

L’ormai famoso tema dell’autovelox presente sull’Aurelia Bis, nel tratto di valle Armea in direzione ponente, è stato nuovamente al centro di un dibattito in consiglio comunale a Sanremo. Andrea Artioli di Liguria popolare ha infatti presentato un ordine del giorno per: “Chiedere ad enti competenti di riportare il limite di velocità a 90 Km, o armonizzarlo con il successivo di 80, perché non si possono avere 4 limiti differenti – ha detto Artioli - Inoltre che gli importi incamerati dall’autovelox siano reimpiegati sul territorio del Comune di Sanremo a vantaggio delle strade provinciali o dei beni immobili quali villa Nobel e villa Magnolie. Sottolineiamo che nessuno è contro la sicurezza stradale che con questo discorso non c’entra nulla”.

Luca Lombardi (Fratelli d’Italia) e Simone Baggioli (Forza Italia) hanno poi sottolineato la pericolosità, conseguente alle frenate degli automobilisti in prossimità dell’uscita della galleria dove è posto l’autovelox.

“Se hanno convenuto che il limite debba essere alzato – ha detto Umberto Bellini – provvedano loro, senza lasciarne la responsabilità a questo consiglio comunale. Se infatti dovesse dopo esserci malauguratamente un grave incidente stradale, verso chi verrebbe puntato il dito?”.

“Condivido le ragioni, ma serve una forma che cauteli il consiglio” è intervenuto il sindaco Alberto Biancheri, che ha poi evidenziato come la parte degli incassi sia inattuabile.

Il documento è stato quindi in parte modificato e ‘alleggerito’ (con l'inserimento della formula "di verificare la possibilità") ed approvato all’unanimità.