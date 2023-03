Sanremo: dibattito su Amaie Energia, Gorlero “Stiamo crescendo, con grandi flussi di cassa e responsabilità importanti”

Il tanto atteso dibattito sull’Amaie Energia, richiesto dall’opposizione, è stato affrontato dal consiglio comunale al termine della seduta fiume che si è svolta oggi a Palazzo Bellevue. L’ordine del giorno prevedeva infatti un’analisi sull’operato sulla società e indicazioni sulle modalità di raccolta, conferimento e spazzamento dei rifiuti solidi urbani oltre che sulla gestione della pista ciclopedonale.

La società era rappresentata in aula dal consiglio di amministrazione con il Presidente Andrea Gorlero e il consigliere Mauro Albanese. La discussione è stata aperta con una relazione dello stesso Gorlero. “Il 2023 è un anno di transizione per la società, verso un 2024 che vedrà un assestamento. Amaie Energia, su mandato del consiglio comunale, si sta infatti occupando di una serie di pratiche come il Mercato dei Fiori, l’igiene urbana e la pista ciclopedonale, dove le precedenti gestioni erano risultate fallimentari o non sostenibili”.

Tra i progetti illustrati anche quelli relativi al Mercato dei Fiori che prevedono un’impermeabilizzazione dei magazzini, messa sicurezza, impianti fotovoltaici e adeguamento antisismico. “Per quel che riguarda la pista ciclopedonale di Sanremo – ha proseguito – il tratto tra Taggia e San Lorenzo al Mare verrà risistemato, così come stiamo per concludere la parte tra la stazione di San Lorenzo e Imperia, che verrà inaugurata il prossimo 22 aprile. Altri lavori sono stati eseguiti nel tratto di Sanremo dove sono anche stati inseriti i servizi igienici”.

E per quel che riguarda l’igiene urbana: “Il passaggio dal singolo Comune ad un ambito sovracomunale è epocale – ha analizzato Gorlero - stiamo ora trattando una serie di migliorie nella gestione dei 18 Comuni”. Tra i progetti in arrivo anche quelli dei ‘cassonetti intelligenti’ a Sanremo.

“La società è cresciuta, su indicazione dei Comuni, raggiungendo un fatturato 35 milioni di euro – ha concluso il Presidente di Amaie Energia – Gli investimenti futuri sono fatti di oltre 10 milioni di euro per il Mercato dei Fiori, 2 milioni e 200 mila euro per la pista ciclopedonale, quasi 3 milioni per le isole ed altri sempre per l’igiene urbana. Stiamo quindi parlando di una società che ha flussi di cassa enormi e responsabilità importanti con obblighi di gestione”.

Dopo questa relazione, il primo ad intervenire è stato il consigliere Umberto Bellini: “Sono contento che ci sia ora la possibilità di intervenire con programmazione sulla pista ciclopedonale – ha dichiarato – La pista può essere oggetto anche di operazioni di marketing con aziende del settore ciclistico, in modo da avere fondi da utilizzare per la sua manutenzione. La pista deve inoltre diventare una porta verso il nostro entroterra”.

“La società sarà sicuramente cresciuta, ma c’è un fatto, la città non è pulita ed i marciapiedi sono penosi – ha accusato Simone Baggioli di Forza Italia - Manca un controllo da parte del Comune verso una ditta che fornisce un servizio, questo è testimoniato dal fatto che nessuna penale venga fatta pagare ad Amaie Energia. Gli elementi che non quadrano sono il 30% di infortuni o malattie quindi con un minor personale disponibile, ritardi sui servizi, nessuna penale elevata e, a fronte di tutto questo, un aumento dei costi. Sono poi andato a vedere le consulenze e gli affidamenti sotto soglia. Mi è poi sembrato inopportuno trovare due fatture, presentate a pochi mesi di distanza dallo stesso soggetto, fratello di un consigliere comunale di maggioranza, per un totale di 42 mila euro”.

A seguire c’è stato l’intervento del consigliere Ethel Moreno: “Il sistema di raccolta presenta delle criticità che diventano più grandi durante le festività - ha detto - sono quindi a chiedere quali siano gli indirizzi dati per migliorare queste problematiche, non solo per le vie centrali, ma anche e soprattutto per quelle periferiche. Altre carenze ci sono poi per i controlli”.

Nella prima replica Andrea Gorlero ha risposto su alcune questioni sollevate dai consiglieri. “Siamo i primi a voler essere controllati – ha risposto a Baggioli - il tasso di infortuni e malattie non è del 30% ma dell’11%, quindi è un po’ diverso, un dato comunque del quale non siamo soddisfatti e sul quale stiamo lavorando, tanto che è sceso dal 6%. Sulle fatture non ne so nulla e non mi sembra questa la sede giusta per dare queste sera delle risposte, se comunque vuole avere maggiori delucidazioni non c’è alcun problema e le avrà”.

L’assessore Sara Tonegutti ha invece voluto rassicurare sul progetto di fornire isole ecologiche anche le zone periferiche della città. “Per quanto riguarda i controlli – ha aggiunto - si pensa di diversificare anche le sanzioni, ragionando però come ambito e predisponendo un regolamento valido per tutti i Comuni del bacino”.

“Più volte ho sottolineato la multiformità di Amaie Energia ed il fatto che stesse ampliando in maniera confusionaria il proprio operato – è intervenuto Andrea Artioli – Questa crescita non è un male, lo diventa però quando è in maniera disorganica e disorganizzata. Riconosco l’esperienza del Presidente Gorlero, ma qualche scivolone c’è stato. Le performance che ci si attendevano per la qualità dello spazzamento e della raccolta non ci sono state. Ho invece un giudizio positivo sulla gestione del Mercato dei Fiori”. Artioli ha poi presentato un ordine del giorno con cui si chiedeva di convocare periodicamente Amaie Energia a relazionare in consiglio comunale sulla propri attività. Inoltre è stata chiesta una risposta sulle questioni sollevate dal consigliere Baggioli in merito alle consulenze esterne e le fatture mostrate in aula.

Luca Lombardi ha invece chiesto chiarimenti sugli aumenti dei costi e sulle previsioni future. “Il servizio non soddisfa l’utenza, soprattutto per quel che riguarda il conferimento a terra, divenuto un banchetto per gabbiani – ha proseguito il capogruppo di Fratelli d’Italia – Ritengo inoltre che nello spazzamento venga impiegato troppo poco personale”.

Per la maggioranza Lorenzo Marcucci ha sottolineato come alcuni asset, ad esempio la pista ciclopedonale, siano stati valorizzati. Ha poi chiesto più controlli per gli abbandoni irregolari di rifiuti sempre negli stessi punti. “Come è poi possibile, con tutti i data base a disposizione, che ci siano ancora ci siano abitazioni non censite per le quali non viene quindi pagata la Tari?”.

In conclusione è intervenuto Giorgio Trucco: “Sono contento dello sviluppo che ha avuto a società”.

La seduta è terminata dopo la mezzanotte con il respingimento dell'ordine del giorno annunciato da Artioli.