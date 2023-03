Flash mob a Ventimiglia, “Lacune nel capitolato dei servizi di igiene urbana”: The Lab pulisce le strade del centro città (Foto e video)

Flash mob a Ventimiglia per dimostrare che il capitolato dei servizi di igiene urbana va rivisto e modificato. È l’iniziativa lanciata da The Lab, un'associazione formata da giovani ventimigliesi e non solo che desiderano migliorare l'arredo e la rigenerazione urbana dell’estremo Ponente ligure. “Abbiamo deciso di mettere in atto un flash mob al fine di dimostrare che il capitolato dei servizi di igiene urbana non è adatto, quindi va modificato ed intensificato: le ore di pulizia previste del capitolato non sono idonee; quindi, si vuole richiedere alla prossima amministrazione un aumento delle ore di pulizia” - spiegano i ragazzi e le ragazze di The Lab.

Un’iniziativa nata durante uno degli incontri settimanali di The Lab, un 'think tank' di giovani che si confrontano per rendere un posto migliore la città e il territorio in cui vivono. “Abbiamo dedicato un po' del nostro tempo alla città di Ventimiglia. Abbiamo indossato pettorine fluorescenti, il bollino di The Lab e ci siamo armati di scope e palette per pulire le strade e dimostrare che anche tutti insieme è impossibile riuscire a fare tutto nei tempi prestabiliti; perciò, è impensabile che lo riesca a fare una sola persona. Noi abbiamo pulito solo alcune vie del centro e abbiamo notato che c'è una città un po' abbandonata a sé stessa. Una situazione che viene riscontrata anche nelle frazioni e nelle periferie. Molte persone ci hanno fermato, hanno chiesto cosa stessimo facendo e poi ci hanno fatto i complimenti per l'iniziativa" - sottolineano i giovani di The Lab.

I partecipanti al flash mob sono partiti da via Milite Ignoto, sono andati poi in via Matteotti, in via Roma, in via Ruffini fino ad arrivare in via Cavour per poi scendere in via Della Repubblica e raggiungere via Aprosio terminando davanti al teatro comunale per sensibilizzare i cittadini a tenere atteggiamenti corretti verso la propria città ma anche l'azienda che gestisce l'appalto di capitolato e le pubbliche amministrazioni. In un'ora e mezza hanno raccolto due sacchi neri di spazzatura. "Abbiamo notato che ci sono veramente tanti mozziconi di sigarette e tante deiezioni canine. Il servizio dello spazzamento e lavaggio strade, che sono davvero sporche, va sicuramento integrato".