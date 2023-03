Sanremo, viaggio di istruzione a Napoli per gli studenti dell'istituto Ruffini Aicardi

Un nutrito gruppo di studenti del “Ruffini-Aicardi” ha partecipato al tradizionale viaggio di istruzione, quest’anno con destinazione “Napoli e Costiera Amalfitana”.

Al viaggio, insieme ai docenti accompagnatori professori Virginia Calcagno, Cristina Cassese, Claudia Fornara, Morena Ghiglione, Edith Hanson e Cristina Siccardi, ha partecipato anche la dirigente scolastica Mariagrazia Blanco. Come riferiscono i docenti accompagnatori: ”Sono stati giorni ricchi di emozioni, in cui gli studenti hanno potuto ammirare le bellezze artistiche di Napoli, la Reggia di Caserta, il Vesuvio e la Costiera Amalfitana”.

Soddisfatta anche la dottoressa Blanco, che aggiunge: “Il Ruffini-Aicardi è un istituto di grandi dimensioni con i vari corsi situati in plessi diversi. Quest'iniziativa, volutamente aperta a tutti gli studenti, ha favorito anche la socializzazione. Il viaggio di istruzione è sempre stato importante per i ragazzi, che generalmente ne conservano nel tempo un bel ricordo. Per gli studenti di oggi segna anche un passo verso una futura normalità, perché bisogna riconoscere i sacrifici e i disagi di questi anni di chiusure forzate. Anche in questo senso, ho voluto partecipare personalmente alla loro 'gita scolastica' e ho avuto la gioia di conoscere meglio dei ragazzi educati e curiosi”.