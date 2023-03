Bordighera e Associazione Salone Internazionale Umorismo partecipano a “Sanremoinfiore” (Foto)

Oggi e domani Bordighera e Associazione Salone Internazionale Umorismo partecipano insieme a “Sanremoinfiore” con un desk, allestito in piazza Borea D’Olmo, dedicato all’evento che ha portato il nome della città delle palme in tutto il mondo e che vedrà la sua 53esima edizione presso l’ex chiesa Anglicana dal 22 giugno al 23 luglio 2023 con l’importante ritorno del tradizionale concorso per i disegnatori professionisti.

A seguito del grande successo della “Retrospettiva” della scorsa estate, saranno dunque nuovamente assegnati il Trofeo di Palma D’Oro, il Dattero d’Oro ed il Dattero d’Argento, riconoscimenti che in passato sono andati ad artisti come Jacovitti, Quino e Mordillo. “Mare” è il tema, dalle molteplici interpretazioni, che è stato assegnato e che dovrà essere svolto entro il prossimo 25 aprile.

La presenza congiunta nella vetrina di “Sanremoinfiore” testimonia la collaborazione tra l’Associazione Salone Internazionale Umorismo e l’Amministrazione di Bordighera con l’obiettivo comune di valorizzare questo prezioso patrimonio culturale e storico. Ad oltre vent’anni dall’ultima edizione e dopo una “Retrospettiva” 2022 di grandissima risonanza, il nuovo appuntamento con il Salone Internazionale dell’Umorismo è per la prossima estate nella città delle palme.