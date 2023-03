Ventimiglia: riunione del Comitato di Sicurezza, il Prefetto "Saranno istituiti punti di assistenza diffusa per i migranti"

‘Punti di assistenza diffusa’: è questa la decisione presa oggi dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto a Ventimiglia e che ha visto la partecipazione dei massimi vertici delle forze dell’ordine provinciali e cittadini, insieme al Commissario Samuele De Lucia. Presenti anche la Croce Rossa e la Caritas.

Si tratta di un progetto in fase sperimentale, che prevede al momento quattro luoghi di accoglienza, in particolare per donne e bambini, per bisogni di prima necessità: “A distanza di tre mesi dal mio insediamento ad Imperia – ha detto il Prefetto, Valerio Massimo Romeo – occorre precisare un aspetto fondamentale che riguarda la questione degli immigrati a Ventimiglia. Quello di oggi è un intervento legislativo, perché sia a Genova che adesso ad Imperia, ho sentito parlare della realizzazione di un centro di accoglienza ma, per approntarlo, si deve seguire una Legge ben precisa dello Stato, ovvero la 142 del 2015, che stabilisce quali siano i centri veri e propri. Chi viene accolto nei centri temporanei deve essere ‘richiedente asilo’ e, solo sulla base di questo viene rilasciato un permesso di soggiorno con il trasferimento in altre zone d’Italia. Solo questi possono poi accedere ai centri di accoglienza, che vengono attivati attraverso una gara d’appalto emessa dalla Prefettura”.

Il Prefetto ha anche chiarito la situazione dei centri e come possono essere attuati: “Chi partecipa ad un eventuale bando – ha detto - deve proporre un immobile dove sistemare i richiedenti asilo e che abbia delle caratteristiche ben precise. In provincia di Imperia, dal 2016 tutte le gare sono andate praticamente deserte (in totale ne sono state fatte tre). Dopo la prima, alla quale hanno partecipato le associazioni che adesso stanno gestendo i Cas, mentre le altre non hanno trovato interesse. Ora ne abbiamo attivato un’altra, perché attualmente non ci sono altri posti disponibili, tenuto conto che oltre a chi arriva da Lampedusa c’è anche chi viene respinto dalla Francia. In questo momento sono 800 i migranti in provincia, la seconda dopo Genova”.

Il Prefetto ha anche confermato una riunione, nel febbraio scorso, con il Ministro Piantedosi e il Sottosegretario Molteni (che ha la delega all’immigrazione): “Entrambi mi hanno chiesto di individuare una soluzione di carattere umanitario, per gli immigrati che si trovano a Ventimiglia e in transito per la Francia. Soprattutto per i soggetti fragili, donne e bambini, affinchè abbiano una possibilità di assistenza, visto che spesso vengono respinti al confine con il paese transalpino. Tra questi anche moltissimi minori”.

Dal 1° gennaio ad oggi, infatti, sono stati 363 quelli non accompagnati che sono stati ‘riammessi’ dalla Francia, tutti sono stati restituiti (non accettati) alla stessa Polizia transalpina. Inoltre, sempre da inizio anno, sono stati ben 5.554 i respingimenti dalla Francia e, nessuno di questi, ha chiesto asilo in Italia: “Appare chiaro – ha proseguito il Prefetto – che non ci sono 5.000 immigrati a Ventimiglia, dove oggi non superano e 150 unità e, quindi, è lampante che tutti o quasi trovano il modo per superare il confine e raggiungere i luoghi prefissati in Europa”.

Contestualmente il Ministro Piantedosi ha chiesto un forte contrasto alle organizzazioni criminali che operano nel ventimigliese e che aiutano i migranti a superare il confine: “Mi è stato chiesto di intensificare – va avanti il Prefetto - da una parte gli aiuti umanitari ma, dall’altro, anche il fenomeno dei ‘passeur’. Per questo stanno da sempre lavorando alacremente le forze dell’ordine e mi adopererò affinchè gli interventi vengano ulteriormente intensificati”.

Il Prefetto ha poi voluto puntualizzare come non possa essere creato un centro come il ‘Campo Roya’ di alcuni anni fa: “Non è fattibile giuridicamente una gara d’appalto per clandestini irregolari e, quindi, non ci resta che creare dei punti di assistenza diffusa (Pad). Questa mattina, con i rappresentanti di Croce Rossa e Caritas, abbiamo individuato quattro punti sperimentali dove verranno sistemati, privilegiando le persone più vulnerabili. I centri stanno in parte operando, ma verranno migliorati con una convenzione, che verrà messa in atto tra Prefettura e il Commissario Prefettizio. Una scelta condivisa anche dal Vescovo Suetta, che ho incontrato nei giorni scorsi. Verrà redatto un protocollo, grazie al quale saranno richiesti i fondi per la loro istituzione direttamente dal Ministero. I Pad servono esclusivamente ad aiutare bambini e mamme, affinchè abbiano assistenza ed evitino di dormire per strada. Per le altre situazioni tengo a precisare che servirebbe, per rispettare la Legge, che la Liguria avesse un Cpr”.

A Ventimiglia c’è un sistema importante di volontariato, che da assistenza ai minori e non solo: “Non conoscevo questo lavoro che viene fatto dalle associazioni, a tratti coadiuvate anche da quelle francesi. Fanno qualcosa di straordinario e, per questo, non posso che ringraziarle”.

Il Comitato ha anche condiviso un’ordinanza per la quale sarà vietato, in qualsiasi forma, mettere in atto condizioni di degrado (dormire, mangiare, bivaccare) che va a richiamare il Decreto Minniti per la quale il Sindaco può individuare delle zone con maggiori problemi. Le zone interessate saranno: via Tenda, il centro cittadino, la stazione ferroviaria e il fiume Roya. Verranno intensificati i controlli, in particolare dalla Municipale e a tutte le forze dell’ordine che provvederanno, in caso di reiterazione del reato, all’espulsione.

Il Prefetto ha terminato ringraziando tutte le forze dell’ordine: “Per un lavoro straordinario di controllo, in particolare nel contrasto ai ‘passeur’ e al traffico di persone che conducono”.