Mobilitazione di soccorsi questa mattina a Ceriana per un operaio di 30 anni caduto da un ponteggio alto circa tre metri.

In azione anche l'elisoccorso per il trasporto al 'Santa Corona' di Pietra Ligure. Sul posto intervento della Croce Verde e dell'automedica 118. Presente anche l'ispettorato del lavoro per verificare la dinamica dell'accaduto.

In aggiornamento