Cervo in blu d’inchiostro 2023: grandi autori in arrivo a primavera nel borgo della letteratura

Torna la primavera e torna a Cervo l’ormai storica rassegna letteraria Cervo in blu d’inchiostro che, superata la boa del decimo anno, propone un nuovo calendario di incontri con grandi autori protagonisti della letteratura italiana contemporanea. Gli appuntamenti si snoderanno dalla primavera all’autunno all’Oratorio di Santa Caterina di Cervo, borgo che ha fatto dell’arte la sua vocazione turistica.

Sette incontri, tutti gratuiti: sei durante il corso della primavera e uno “off” a settembre, che avrà per protagonista il vincitore del Premio Campiello Junior, nome non ancora noto. Alla sua undicesima edizione, Cervo in blu d’inchiostro, ideato dalla prof.ssa Francesca Rotta Gentile, corona l’impegno del Comune di Cervo per la cultura, una tradizione che lega il borgo alla musica, all’arte ma anche alla letteratura, e che vede di buon auspicio la proclamazione di Genova a capitale del libro per il 2023.

La rassegna rinnova inoltre anche quest’anno la collaborazione con il Premio Campiello, arricchendo così un’offerta culturale già forte del legame con la Fondazione Bellonci che organizza il Premio Strega. “La collaborazione con Cervo in blu d’Inchiostro ci offre l’occasione di portare il Premio Campiello all’interno di una storica rassegna letteraria, in uno dei borghi più belli d’Italia, tra terra e mare. Un luogo e un contesto che si coniugano perfettamente con i valori del Campiello, che dal 1962 trasmette l’importanza e la bellezza della cultura e del patrimonio artistico e letterario del nostro Paese. Il Premio Campiello rappresenta la testimonianza concreta dell’impegno sociale e culturale degli imprenditori e si fa portavoce di indipendenza, trasparenza e autorevolezza, valori che condividiamo con la rassegna Cervo in blu d’Inchiostro e motivo per il quale siamo felici di rinnovare anche quest’anno la collaborazione.” - ha dichiarato Enrico Carraro, presidente della Fondazione Il Campiello.

A inaugurare Cervo in blu d’inchiostro sabato prossimo alle 17 all’Oratorio di Santa Caterina sarà il mondo classico. Protagonista Laura Pepe, che racconterà il suo ultimo libro “Storie meravigliose di giovani greci” (Laterza). A moderare l’incontro sarà Laura Suardi, traduttrice dei classici e docente di latino e greco del Liceo Parini di Milano, con Francesca Rotta Gentile. L’incontro vedrà anche la partecipazione degli studenti del Liceo Cassini di Sanremo e gli intermezzi musicali a cura dei pianisti Mattia di Fabio e Vladimir Di Martino.

Il libro: La Grecia che abbiamo imparato a conoscere e ad amare dall’epica, dalla tragedia, dalla storia è ricchissima di straordinarie figure di giovani uomini e giovani donne. Achille è l’eroe che a una vita lunga e incolore preferì la brevità di un’esistenza spezzata ma piena di gloria. Gli fa da contraltare il mite Telemaco: il figlio obbediente che vive nell’ombra di un padre mai conosciuto. E c’è Antigone, la vergine che, in un fragoroso assolo, osa levare la sua voce di dissenso. E Oreste, il figlio che uccide la madre per dare giustizia al padre. Fin qui il mito. Poi c’è la storia, che ci ha lasciato memoria dell’ambizioso Alcibiade, interprete perfetto di un tempo di cambiamenti nella cornice della guerra più atroce di Grecia. E come non ricordare Alessandro? Colui che osò sognare l’impossibile e che l’impossibile riuscì a realizzarlo, riunendo il mondo sotto di sé. Ma ci sono anche le figure femminili tratteggiate dai versi di Saffo, che ancora ci emozionano per la potenza dei sentimenti che esprimono. In queste pagine avvincenti le gesta, i desideri, le passioni di ragazzi e ragazze della Grecia antica cui dobbiamo essere tutti debitori per aver messo in discussione la tradizione e osato il nuovo.

L’autrice: Laura Pepe insegna Istituzioni di diritto romano e Diritto greco antico all’Università degli Studi di Milano. Oltre a libri e saggi accademici su diritto penale e diritto di famiglia nell’antichità, ha scritto diversi manuali di storia antica e grammatica latina per la scuola secondaria superiore. Ha pubblicato Atene a processo. Il diritto ateniese attraverso le orazioni giudiziarie (Zanichelli, 2019) e ha curato per il “Corriere della Sera” la collana in 35 volumi “Vita degli antichi” (2020). Collabora come divulgatore scientifico con il canale televisivo Focus. Per Laterza è autrice di Gli eroi bevono vino. Il mondo antico in un bicchiere (2018) e La voce delle Sirene. I Greci e l’arte della persuasione (2020).

Cervo in blu d’inchiostro si inserisce in una primavera dedicata ai libri con il 23 aprile, Giornata Mondiale UNESCO per il Libro e il Diritto d’Autore, ma anche con gli incontri di maggio, che saranno inseriti nel programma del Maggio dei libri, iniziativa promossa dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) intitolata quest’anno “ContemporaneaMente. Leggere per comprendere”.

La rassegna cervese rinnova l’attenzione alla musica, nel segno della sinergia con le altre iniziative culturali del borgo: anche quest’anno gli incontri letterari saranno arricchiti dagli interventi musicali dell’Associazione San Giorgio Musica.

Cervo in blu d’inchiostro 2023 si svolge con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando In Luce e vanta il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, Regione Liguria, Provincia di Imperia, Premio Campiello - Confindustria Veneto, ma anche di numerosi istituti scolastici del territorio: l’Istituto Ruffini di Imperia, il Liceo Cassini e l’Istituto Colombo di Sanremo. Da sempre la manifestazione collabora significativamente con il mondo scolastico permettendo agli allievi un innovativo percorso di crescita e approfondimento sulla letteratura contemporanea, ma anche, ai docenti, un’esperienza di formazione. Tutti gli incontri sono infatti riconosciuti come formazione docenti per ogni ordine e grado, inseriti dall’Istituto Ruffini sulla piattaforma SOFIA (codice 81129).

Il ciclo di incontri proseguirà con i seguenti appuntamenti:

· Sabato 1 aprile | Francesca Valente (vincitrice Campiello Opera Prima 2022) “Altro nulla da segnalare” (Einaudi). Modera l’incontro Lucia Jacona, dirigente scolastica dell’ Istituto Colombo di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura di Olga Gironi

· Sabato 15 aprile | Mario Desiati (vincitore Premio Strega 2022) - Lectio “La stanza degli spiriti”. Introduzione a cura di Daniela Tallone, docente di lettere dell’Istituto Ruffini di Imperia, letture a cura degli studenti giurati al Premio Strega Giovani

· Domenica 23 aprile | Marino Magliani - “Il bambino e le isole” (66thand2nd). Modera l’incontro Patrizia Milanese, docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile. Intermezzi musicali a cura dei pianisti Mattia di Fabio e Vladimir Di Martino

· Sabato 6 maggio | Gemma Capra Calabresi - “La crepa e la luce” (Mondadori). Modera l’incontro Stefania Sandra, vicepreside e docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo con Francesca Rotta Gentile

· Sabato 13 maggio | Raffaella Romagnolo - “Di luce propria” (Mondadori). Modera l’incontro Nicoletta Sasso, docente di lettere del Liceo Vieusseux di Imperia con Francesca Rotta Gentile

· Sabato 23 settembre | Incontro con il vincitore del Premio Campiello Junior. Modera l’incontro Fabrizio Vincitorio docente di lettere dell’Istituto Colombo di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura degli studenti dell’ Istituto Ruffini di Imperia