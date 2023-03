Imperia, messe solenni e concerto per celebrare San Leonardo, oggi pomeriggio la Via Crucis

E’ previsto anche il concerto dell’Orchestra del Carlo Felice di Genova nel Duomo di Imperia nel nutrito programma delle celebrazioni per il centenario della proclamazione di San Leonardo da Porto Maurizio patrono delle Missioni (17 marzo 1923).

Oggi sono previste diverse funzioni solenni. Alle 17.30 si terrà una Via Crucis all’interno della Basilica; alle 19, messa all’altare maggiore animata dalla Corale “di casa”, la San Maurizio. Le celebrazioni in onore di San Leonardo, “divulgatore” della Via Crucis. La giornata si concluderà con l’atteso concerto che si terrà alle 21.

Le celebrazioni proseguiranno domani in Basilica con una processione alle 17.30 e alle 18 con una messa pontificale celebrata dal vescovo diocesano Guglielmo Borghetti.