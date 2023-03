Il ponente meta di vacanza per i reali, domenica a Sanremo la presentazione del libro di Lilia De Apollonia

Sarà presentato il 19 marzo al museo civico (ore 17), il libro “La regina la filantropa e l'imperatrice - Aristocratiche inglesi a Vallecrosia” della giornalista e scrittrice Lilia De Apollonia (edito dalla casa editrice genovese Sagep, con prefazione di Gianni Berrino). Sarà l’occasione per scoprire la permanenza di donne altolocate, appartenenti a famiglie aristocratiche e reali, che hanno trovato il loro luogo del cuore in Liguria: da La Mortola a Sanremo, da Alassio a Nervi e Portofino, con un focus sui soggiorni a Bordighera e Vallecrosia.



"L'autrice è riuscita a rinvenire location e personalità di altissimo rango arrivate nella Belle Epoque a Vallecrosia, Bordighera e Sanremo, sconosciute ai più, come le vacanze della Regina Madre di Elisabetta II e di altri suoi parenti. Questo libro si offre al lettore come un percorso alla scoperta di novità, ricordi precisi e dettagliati che inquadrano l’operato di donne altolocate: ad esempio, l’imperatrice Vicky, figlia della regina Vittoria, amava la Liguria, tanto da trascorrere vari mesi a Sanremo e, poi ormai vedova, da fermarsi al centro valdese" - spiegano dal Comune.



"Anche il cugino primo di Elisabetta II a visitò le ville dei suoi avi: una a Bordighera, l'altra a Poggio ponente, edificata da Louisa Murray, in assoluto tra le prime ville costruite dai cittadini britannici. Domenica pomeriggio saranno presenti il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, che ha partecipato alla realizzazione del volume e Marco Corradi. La presentazione sarà arricchita da immagini sulle protagoniste e da canzoni inglesi a tema. Ingresso libero" - concludono.