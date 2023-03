Sharing e Opzione meteo, comincia a Diano Marina la stagione delle prenotazioni

Comincia la stagione delle prenotazioni per i Bagni Delfino, i Bagni Diana, il Solarium delle Tartarughe di Diano Marina, i 3 stabilimenti balneari della Città degli Aranci gestiti da G.M., oltre alla Spiaggia libera attrezzata 'Al Mappamondo'.

Dopo aver definito nei giorni scorsi gli accordi con le strutture turistico ricettive, nei prossimi giorni inizieranno le chiamate a quegli utenti (diversamente abili, residenti e clienti che l’anno precedente hanno usufruito dell’ombrellone per un periodo lungo e continuativo) cui Gestioni Municipali SpA usa la cortesia di avere una priorità. A seguire, le prenotazioni verranno aperte al pubblico.

Lo sharing e l’opzione meteo sono le due novità più importanti della stagione 2023, entrambe realizzate con il supporto di spiagge.it, la piattaforma di riferimento in Italia per le prenotazioni online di ombrelloni e servizi balneari.

Con lo sharing, l’utente che per vari motivi non usufruisce, parzialmente o completamente, del periodo prenotato e pagato può mettere il proprio ombrellone a disposizione di altri, ottenendo, nel caso in cui venga rivenduto, un credito a parziale rimborso di quanto pagato. Tale credito ammonta al 20% del prezzo giornaliero dell’ombrellone. Questo credito potrà essere utilizzato per prolungamenti e/o prenotazioni successive.

Con l’opzione meteo, i clienti che hanno effettuato una prenotazione possono acquistare l’assicurazione garantendosi il rimborso del costo dell’ombrellone. Il prezzo dell’assicurazione è dinamico e dipende dal meteo e dalla località, il rimborso viene gestito automaticamente e un sms provvederà ad avvisare il cliente dell’avvenuto rimborso.

“Quest’anno – dichiara Domenico Surace, Amministratore Unico di Gestioni Municipali SpA - ci sono molte cose nuove, sulle quali abbiamo lavorato da tempo e la cui attuazione è stata rallentata anche dalla pandemia. Oltre a fornire un maggior numero di ombrelloni agli operatori turistici, introduciamo lo sharing e l’assicurazione, in collaborazione con spiagge.it. Crediamo di aver fatto un ulteriore passo in avanti, per il bene di Diano Marina, del comparto turistico e degli ospiti. Ci auguriamo che queste innovazioni consentano una migliore redistribuzione delle presenze lungo tutta la stagione”.

Gestioni Municipali SpA è una società a capitale pubblico, di proprietà del Comune di Diano Marina, incaricata di svolgere alcuni compiti operativi con lo scopo di velocizzare le procedure e restituire alla collettività impianti a norma, servizi collaudati e una gestione economicamente corretta e finanziariamente positiva.