Sanremo: 1.300 metri quadri di terreno vicino al campo ippico, saranno dati in concessione a uso orto

Il comune di Sanremo ha pubblicato l’avviso per un’indagine di mercato per la concessione, a chi ne abbia i requisiti richiesti, l’uso di un’area attigua al campo ippico del Solaro, da mantenere ad area verde o orto, con oneri di pulizia e manutenzione ordinaria esclusivamente a carico del concessionario.

L’area ha accesso dal complesso sportivo del campo ippico, con una superficie catastale di circa 1.300 metri quadri. La concessione prevista è di tre anni, rinnovabile per un periodo di altri due con un canone a base di gara di 250 euro l’anno. Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il 27 marzo.