Dolceacqua, Ezio Greggio presenta il suo libro "N° 1" e consegna il Tapiro d'oro al sindaco Gazzola (Foto e video)

Sala consiliare del palazzo municipale di Dolceacqua gremita per Ezio Greggio. Ieri pomeriggio il conduttore di 'Striscia la Notizia’, fra i volti più noti del panorama televisivo e cinematografico italiano, ha infatti presentato il suo nuovo libro ‘N.1’, già alla terza ristampa, che ripercorre quasi mezzo secolo di carriera, tra retroscena, aneddoti divertenti e incontri speciali, e racconta la storia dello spettacolo, ma anche del nostro paese, da una prospettiva privilegiata, quella di chi l’ha fatta. Durante l’incontro, che è stato moderato da Maurizio di Maggio di Radio Monte Carlo, Greggio ha anche colto l’occasione per consegnare il Tapiro d'oro al sindaco del Borgo dei Doria Fulvio Gazzola. “C’è una cosa che accomuna me e Gazzola ed è il tifo per la Juventus e allora ho detto: chi è il sindaco più attapirato d’Italia per colpa della Juve e del nuovo bilancio in questo momento? E' Fulvio Gazzola” - afferma Ezio Greggio durante la consegna al primo cittadino di Dolceacqua della statuetta d’oro raffigurante un tapiro, premio ironico della trasmissione televisiva 'Striscia la notizia' a partire dal 1996.

Ezio ha anche sottolineato il suo legame con Dolceacqua. “E’ bello essere a Dolceacqua, ogni volta che vengo sento un palpito interiore, è un luogo meraviglioso ed è un vero piacere essere qui. Sono amico del sindaco Fulvio Gazzola da tanti anni e quando vengo mi sento a casa“ - dice l’attore, show-man, regista, giornalista e scrittore Ezio Greggio - “E’ stato un bellissimo incontro, la sala era strapiena. Ho firmato tante copie del libro”.

Ezio Greggio è nato nello stesso anno della televisione e la frequenta da quarantacinque anni e così nel libro ha deciso di raccontare gli incontri, la goliardia, il divertimento e l’autentica felicità di chi sa di aver vissuto una stagione speciale. “Un giorno mentre sistemavo i miei scatoloni in ufficio, tra premi e foto ritrovate, mi sono reso conto di aver raggiunto quarant'anni di carriera e così ho sentito il desiderio di raccontare qualcosa della mia storia, attraverso episodi divertenti. Ho cominciato a scegliere episodi che raccontassero questo mio percorso partito da Biella e giunto poi fino a Hollywood, Montecarlo e Cinecittà” - svela Greggio.

Greggio dal 1983 è stato protagonista indiscusso della televisione italiana, l’anno in cui il suo successo è stato consacrato dal varietà di culto 'Drive In'. In seguito, ha condotto altre trasmissioni di successo come 'Paperissima', 'Striscia la notizia' e 'La sai l’ultima?'. Del popolarissimo tg satirico Ezio ha condotto dal 1988 a oggi oltre 4mila puntate e il suo lavoro televisivo gli è valso un’innumerevole serie di premi, dai 31 Oscar Tv ai 26 Telegatti, di cui uno di platino. Molti anche i successi cinematografici: oltra 40 film per il cinema e la tv tra i quali 'Il papà di Giovanna', con il quale ha vinto il Nastro d’Argento e il Premio Flaiano. È stato protagonista, inoltre, delle serie tv anni ‘50 e anni ‘60 per la regia di Carlo Vanzina e come autore ha firmato cinque libri. Ezio Greggio è pure presidente del Comites, organismo rappresentativo della collettività italiana a Monaco, e presidente del Montecarlo Film Festival della Commedia, che nell’aprile del 2023 arriverà alla XX edizione. “Nel libro ci sono anche tantissimi scherzi che ho fatto e subito durante la mia carriera, ho svelato qualche retroscena e un po' di avventure. Ho sempre lavorato per Mediaset e non l'ho mai 'tradito'. Amo il mio mestiere di comico e proprio per questo motivo ho voluto raccontare parte della mia storia attraverso risate e divertimento. La vita è complicata, difficile, spesso amara. La mia filosofia di vita è far sì che le cose positive e allegre prevalgano su quelle tristi e negative, per avere un bilancio che vada in direzione della felicità. Penso che la vita sia più divertente con un pizzico di ironia, con il sorriso, circondato da amici, da persone che ti vogliono bene, impegnandomi a renderla migliore per me e chi mi sta intorno anche attraverso gli scherzi e le risate che sono l’antibiotico contro la tristezza”.

Nel suo libro oltre alla sua carriera svela racconti esclusivi legati a tante amicizie come Gianfranco D’Angelo, Mel Brooks, John Landis, Enzo Iacchetti, Kelly Le Brock, Carlo ed Enrico Vanzina, Leslie Nielsen ma parla anche di Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio. “Maurizio Costanzo è stato un grande giornalista e scrittore. Ha inventato un modo di fare la televisione unico. Nasce come autore ed è stato una persona geniale, ha scritto film, canzoni e opere. Ha lavorato fino alla fine, tutti lo adoravano. È stato l'artefice dell’incontro tra me ed Enzino Iacchetti. Rimarrà per sempre nei nostri cuori".

L’evento, che è stato organizzato dal comune di Dolceacqua in collaborazione con la libreria ‘Amico libro’ di Bordighera, fa parte delle iniziative organizzate nell’ambito del gemellaggio che, dal 3 novembre scorso, lega il paese dei Doria al Principato di Monaco.