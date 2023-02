Ospedaletti: al via i lavori per le strade dell'immediato entroterra, verranno spesi 370mila euro

Con un investimento pari a 370mila euro, il Comune di Ospedaletti darà il via a una serie di manutenzioni straordinarie su diverse strade comunali, che hanno bisogno da tempo di interventi.

Si tratta di regione Baudi, Martina Noce, Poggi, Terrine, Pini Pelotta, Costa dei Pini e strada Porrine. L’ufficio tecnico del Comune ha redatto il progetto definitivo che vedrà lavori per 17mila euro in regione Baudi, 14mila in regione Martina Noce, 22mila a Poggi Terrini, 23mila a Pini Pelotta, 36mila a Costa dei Pini e 150mila in strada Porrine.

Il progetto è stato finanziato grazie a un intervento da 300mila euro della Regione mentre, i restanti 71mila saranno predisposti dal Comune con fondi della annualità 2023.