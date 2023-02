Ventimiglia, al via il nuovo servizio di raccolta differenziata. I cittadini: "Le ecoisole informatizzate non funzionano" (Foto e video)

È iniziato oggi a Ventimiglia il nuovo servizio di raccolta differenziata con le ecoisole informatizzate della Teknoservice, gestore del servizio di igiene urbana nei diciotto comuni del comprensorio intemelio, e, alla conclusione della prima giornata, sono già stati riscontrati dei problemi, in particolar modo nella città alta. “Le ecoisole non funzionano, non si aprono. Sembra che non siano state attivate ma pare strano visto che dovevano funzionare da oggi. Questo tipo di problematiche non dovrebbero sussistere“ - hanno segnalano, nel pomeriggio di oggi, diversi cittadini - “Sia la tessera del vetro che i codici sui sacchetti non vengono riconosciuti. Appare un messaggio che dice: ‘Utente non autorizzato‘. Come facciamo a buttare la spazzatura? Non possiamo neanche buttarla in un’altra ecoisola perché siamo divisi a zone e perciò possiamo buttarla solo in quella che ci hanno assegnato”.

I cittadini sono disorientati, non sanno cosa fare. “Meno male che, al momento, ci sono ancora i bidoni della spazzatura ‘vecchi’, ma se poi li tolgono come facciamo?” - hanno sottolineato diversi ventimigliesi - “Chi doveva buttare la spazzatura, soprattutto quella dell’organico, l’ha messa nei vecchi bidoni. Speriamo che non arrivino multe ma purtroppo non si sapeva cosa fare”.

I cittadini hanno ritirato i kit "Start-up" per effettuare la raccolta differenziata in maniera conforme ai corretti principi ambientali e nonostante abbiano seguito alla lettera le istruzioni per fare la differenziata, almeno per oggi, non sono riusciti a farla e così hanno provveduto immediatamente a contattare il numero verde indicato. “Abbiamo chiamato ma non risponde mai nessuno” - fanno sapere diversi cittadini di Ventimiglia alta.

La prima prova è stata, purtroppo, per molti una delusione. “Ho ritirato il kit giovedì e non mi funziona la tessera e così sono andata a chiedere in Comune e mi hanno detto che non risulto registrata, ma come è possibile visto che mi hanno già dato il kit?” - ha raccontato una signora - “Mi hanno detto che entro domani dovrebbero risolvere, speriamo”. “Anche a me non funziona”- ha confermato una ragazza - “Ho ritirato il kit sabato, ho chiesto delucidazioni e mi è stato detto che non sono stata abilitata”.

La ditta, avvisata del disagio, si è subito attivata ed al lavoro affinché tutto possa funzionare perfettamente da domani.