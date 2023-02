Rosa Chemical si scatena e bacia Fedez davanti al pubblico dell'Ariston: "Questo è il Festival dell'Amore"

Momenti indimenticabili da questo 73° Festival di Sanremo. Uno di questi è sicuramente quello regalato da Rosa Chemical durante l'ultima serata.

Il cantante mentre si esibiva con il suo brano Made in Italy si è avvicinato al collega Fedez, in prima fila per vedere la moglie, Chiara Ferragni, che conduce la serata insieme a Gianni Morandi e Amadeus.

Dopo averlo trascinato sul palco, lo ha baciato davanti a tutto il pubblico. Fedez è stato al gioco e ha applaudito insieme a tutto il pubblico dell'Ariston.

"Questo è il Festival e mi è scattato l'amore" ha dichiarato al termine dell'esibizione.