Stabili gli ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo: oltre 10 milioni di spettatori e share al 62%

Con un impercettibile calo di ascolti per la seconda serata, il Festival di Sanremo resta seguito da milioni di italiani. Il dato complessivo registra dalle 21.18 all' 1.40, 10 milioni 545 mila spettatori con uno share del 62.3 per cento, mentre ieri è stata vista da 10 milioni e 757 mila spettatori con uno share del 62,4%.

Nella prima parte, fino alle 23.37 sono stati nello specifico14 milioni 087 mila spettatori, con uno share del 61.1 per cento, mentre nella seconda parte della serata fino all'1.40, sono stati 6 milioni 352 mila spettatori, con uno share del 65.6 per cento.

“Viva Rai2! Viva Sanremo!” con Fiorello dall’1.40 all'1.59 è stato visto da 2 milioni 497 mila persone con uno share del 60.1.