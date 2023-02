Romeo Olmo, CNA: "Non sempre tutto va per il meglio. La Rai parli di più con il Comune"

Non solo musica, ma anche alta cucina con gli ingredienti del territorio: ieri sera erano in tanti per l'appuntamento gastronomico con il “Piatto Festival di Sanremo”, firmato da Enrico Derflingher, presidente di Euro Toques Italia e Interantional, che si è svolto presso il Méditerranée Cucina & Mare di Sanremo.

Si tratta del primo piatto dedicato alla manifestazione canora: “Risotto Sanremo, con Gambero Viola e fiori di Nasturzio”. L’iniziativa è stata promossa dal Gruppo

Editoriale MoreNews insieme a Cna Imperia.

Tra i commensali non poteva mancare Romeo Olmo, presidente regionale di CNA Commercio e Turismo.

Un suo commento rispetto al Festival e alla sua restituzione alla città, non senza una pccola nota polemica nei confronti della Rai. E non manca un invito a coinvolgere tutta la città di Sanremo in questa settimana eccezionale, per decongestionare alcune aree e per far sì che ci siano ricadute positive per tutto il comparto del commercio e del turismo.