Escursioni nell’entroterra alla scoperta di Moltedo, Apricale, Perinaldo e Pigna (Foto)

Da sabato prossimo a mercoledì 15 febbraio verranno organizzate delle escursioni nell’entroterra imperiese con Marina Caramellino, guida escursionistica ambientale appassionata di storia e guida del Parco.

Il sabato pomeriggio dell'11 febbraio è riservato all’escursione in inglese, con la tutor Anna Concaro. Il cammino sarà alla scoperta de borgo di Moltedo, di S. Anna di Vasia, fra gli uliveti, e delle sue bellezze. Il ritrovo è al parcheggio di Imperia ovest alle 14.15, si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione e un k-way in caso di vento e una borraccia piena di acqua. Nel cammino e nelle fermate si parlerà in inglese, aiutando tutti ad esprimersi e a imparare nuovi vocaboli. Si percorrerà un tratto della via Marenca che dal Piemonte portava al mare. Si faranno 8 km e 270 m di dislivello.

Domenica prossima, invece, l’escursione sarà da Apricale a Perinaldo. Da Apricale si raggiungerà Perinaldo attraversando un antico ponte e camminando su vecchie mulattiere. Per l’occasione si avrà il privilegio di poter visitare il Santuario di Nostra Signora della Visitazione dove ci si fermerà per il pranzo al sacco. Perinaldo si sta preparando per la settimana di San Valentino con visite e degustazioni. Con un sentiero e tratti di sterrata, si arriverà alla chiesa di Maudena, immersa nei boschi per poi raggiungere Apricale e visitare il castello della Lucertola del X secolo. "Per questa escursione si consigliano i bastoncini, chi non li avesse lo segnali a Marina che ne ha da prestare e gli scarponcini" - dicono gli organizzatori - "Faremo 9,700 km e 450 m circa di dislivello. Il ritrovo sarà al parcheggio di Imperia ovest alle 8.15, al conad di Arma di Taggia alle 8.40 oppure direttamente ad Apricale alle 9.45 ingresso paese dove c’è la farmacia".

Grande giornata sarà quella di mercoledì 15 febbraio, giorno di San Faustino, la ricorrenza dei single. "Escursione ad anello a Pigna con pranzo al sacco, dove al termine dell’escursione visiteremo il museo, l’antico forno e la parrocchiale dedicata a San Michele Arcangelo che custodisce un meraviglioso polittico del Canavesio. Aperitivo finale all’osteria Martina nel centro storico del borgo di Pigna, un momento di relax e di conoscenza fra i partecipanti" - fanno sapere gli organizzatori - "Per questa escursione si consigliano gli scarponcini e i bastoncini. km 8 circa e 400 m circa di dislivello. La filosofia di queste escursioni è di stare insieme con il cammino lento, alla scoperta dell’entroterra che nasconde tesori senza uguali".

Ulteriori informazioni sulle iniziative, la prenotazione e i costi, si possono richiedere alla guida AIGAE Marina Caramellino al 337.1066940 o via mail marina.caramellino@gmail.com.