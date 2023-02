Sanremo: stasera il concerto vero ma intanto Piero Pelù ha già infiammato piazza Colombo (Foto)

E’ bastato intonare alcune note di ‘Regina di Cuori’ per infiammare il pubblico di piazza Colombo a Sanremo. Il concerto è fissato per questa sera, poco dopo il collegamento in diretta con il Festival ma, già oggi pomeriggio Piero Pelù ha fatto divertire centinaia di persone che si sono assiepate di fronte al Suzuky Stage.

Sono state provate le canzoni di questa sera di fronte a un pubblico infreddolito che ha cantato e saltato di fronte alla musica di Pelù. Il via sul palco della piazza era stato già dato questa mattina, con le esibizioni dei partecipanti ad Area Sanremo (che proseguiranno nei prossimi giorni) ma cresce l’attesa per la prima serata di oggi e per l’arrivo del presidente Mattarella a Sanremo.

Intanto piazza Colombo è pronta ad accogliere il primo dei 5 concerti previsti nel corso della settimana.