Sanremo 2023, grande attesa per Chiara Ferragni: “Porterò me stessa, la mia vita cambierà” (foto e video)

C’è grande attesa per quella che si prospetta già essere la serata Chiara Ferragni. L’influencer sarà sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus e Morandi per la prima puntata di Sanremo 2023 e durante la finale di sabato.



Al suo primo esordio televisivo appare molto emozionata è molto onorata: “Porterò me stessa, ce la metterò tutta - promette in conferenza stampa - ho con me persone che mi hanno fatto sentire sempre accolta, penso sarà un bello spettacolo. Da questa sera la mia vita cambierà”.

“Do il benvenuto a Chiara, una ragazza fantastica una grande professionista con tanta serietà sul lavoro e disponibilità nei nostri confronti. Un viso solare e luminoso, una ragazza molto cordiale e simpatica, una bella persona, ci divertiremo insieme” commenta Amadeus.

“Sarà bellissimo per la gente conoscere Chiara, sei sempre stata nel cellulare ma ora le persone sapranno che sei straordinaria” aggiunge Morandi.

Il primo intervento di Chiara Ferragni