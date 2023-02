La 73esima edizione del Festival di Sanremo è con Cosmopolitan: da oggi a venerdì c'è 'The Place'

Gli ospiti sono una ventina: ci saranno gli artisti in gara che incarnano maggiormente la voce e le speranza di una generazione emergente, ma anche tanti esponenti di un mondo della musica italiana che sta cambiando velocemente e ancora DJ set, la collaborazione con Radio Italia. Soprattutto la possibilità di vivere a fondo e da vicinissimo le storie i protagonisti e le emozioni dell’evento clou dello spettacolo Italiano: il Festival di Sanremo.

Tutto questo è The Place, con cui dal 7 all'11 febbraio. Cosmopolitan offre, da Sanremo, a tutti i suoi lettori e utenti della community la possibilità di vivere il Festival live, in pieno relax, per commentare insieme la gara e parlare di sogni, progetti futuri, identità e ovviamente conoscere chi sarà sul palco dell’Ariston.

The Place nasce dalla fortunata esperienza di Cosmopolitan durante la scorsa Mostra del Cinema di Venezia, in cui il brand di Hearst Magazine ha dato vita a uno spazio di dialogo con attori e talent venuti al Lido per partecipare alle proiezioni di film in concorso. Ora questo format che ha la capacità di avvicinare lettrici e lettori al mondo dello spettacolo arriva a Sanremo addirittura raddoppiando. Cosmopolitan, infatti, accoglie numerosi talent ai suoi microfoni dalle 14 trasmettendo sul sito e sui canali social gli incontri con i big in gara e altri talent dalla terrazza del Grand Hotel Londra, storico punto di riferimento della Riviera per vivere il Festival a tu per tu con i suoi protagonisti e con Radio Italia, media partner dell'evento.

Il momento d'incontro serale aperto al pubblico, invece, si sposta alla Gintoneria : appuntamento fisso alle 18, dal 7 all'11 febbraio nel locale di Piazza Bresca (a meno di 200 metri dall’Ariston), per bere un drink in compagnia prima dell'inizio della gara. E’ qui che, venerdì prossimo, si svolgerà il Cosmo Party, con DJ set curato da Radio Italia. Ogni giorno, gli appuntamenti con talent e creator terranno attivissimi tutti sito e i social del brand Facebook, Instagram e TikTok, grazie anche a partner come Rue Des Mille, Vestiaire Collective, a Samsung, Philips Domestic Appliances, Fiat e Westwing.

Attraverso di loro il salotto di Cosmopolitan si trasforma in una suite di design che saprà accogliere gli ospiti in uno spazio riconoscibile, fruibile a tutte e tutti sui canali digitali della testata, con contenuti esclusivi.

Gli incontri dalle 18 alle 20 in Gintoneria

- 7 febbraio: Colapesce Dimartino, Giulia Salemi, Valentina Romani, Eugenio in Via di Gioia, Will, LDA.

- 8 febbraio: Tananai, Coma_Cose, Ariete, Mr Rain, Gianmaria

- 9 febbraio: Merk & Kremont, Rose Villain, Ditonellapiaga, Piuttosto_che, La Coach delle Unghie

- 10 febbraio: DJ Set con Paoletta e Radio Italia

- 11 febbraio: Shari, Mariasole Pollio, Collazio, Lollo Barollo + Rocco, Raissa e Momo.