Isolabona: domenica 12 febbraio riparte con il Carnevale e il mercatino dell'artigianato.

Organizzato Dal centro culturale “a Ciassa” con Il patrocinio del comune di Isolabona, “ dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, ritorna una bella manifestazione, che vuole riportare in piazza il buon umore e l'allegria. Tanti i giochi dedicati ai bambini: il trenino , le marionette ed anche uno spazio dedicato alla storia delle maschere Italiane. Con grande piacere come sempre saranno ospiti d’onore i ragazzi della Spes.

"Evento collaterale in concomitanza con il carnevale - spiega l'assessore Panigo Elena - sarà il mercatino dell’artigianato, dove sarà possibile trovare il vero hand Made e la vera produzione locale. Un evento su cui puntiamo molto per promuovere le eccellenze del nostro territorio. L’evento si svolgerà esclusivamente all’interno del centro storico, il mercatino sarà già presente sin dal mattino mentre il carnevale inizierà alle 14.30 in piazza martiri. Vi aspettiamo"