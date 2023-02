Festival di Sanremo: centro invaso dai fan di Marco Mengoni, intervengono forze dell’ordine per il problema traffico (Foto)

Questa mattina assedio all’hotel Globo di Sanremo per Marco Mengoni . Centinaia di fan hanno invaso la via nella speranza beccare il cantante per un selfie.

L’arrivo era stato annunciato sui social da Fedez che nell’albergo del centro matuziano ha trasferito lo studio di Muschio Selvaggio, la famosa trasmissione/podcast. Una situazione straordinaria giù in strada che ha richiesto l’intervento di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Polizia Locale per cercare di gestire le persone presenti in mezzo al traffico che da via San Francesco arriva su via Asquasciati.

La situazione è stata gestita per fortuna senza incidenti ma appare chiara la problematica legata alla viabilità. Una criticità già senza la presenza di superospiti, figuriamoci se deve uscire Mengoni, uno dei cantanti italiani più amati.

Tantissime persone si sono letteralmente schiacciate contro mezzi posteggiati, coperti da agenti e militari mentre a pochi millimetri da loro passavano van, auto, furgoni e corriere. Qualcosa va rivisto. Alla fine Mengoni ha ripagato i fan per l’attesa.