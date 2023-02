Da sabato 11 a martedì 14 febbraio Perinaldo propone una serie di eventi aspettando San Valentino

Perinaldo, il poggio delle stelle, crocevia di strade, sentieri e meridiane, celebra l’amore in tutte le sue forme... l’amore sentimentale, l’amore per la natura, per la cultura e per la vita.

Da sabato 11 a martedì 14 febbraio i locali del Borgo proporranno aperitivi e menù a tema. Domenica 12 Febbraio si svolgeranno visite guidate del borgo, con lettura di alcuni brani di autori liguri sull’amore. A tutti i partecipanti verranno offerti dei 'Dolci pensieri d’amore' in omaggio.

Informazioni dettagliate possono essere richieste all’indirizzo di posta iat@perinaldo.org

Con questo primo evento si attiva la collaborazione tra l’Ufficio Informazioni di Perinaldo e il CNA Imperia grazie all’attivo direttore Luciano Vazzano, con il quale si sta creando un punto di incontro tra gli artigiani e tutte le eccellenze del Territorio sia culturali che alimentari per organizzare una rete che rappresenti tutta la filiera con i prodotti in modo da realizzare una promozione turistica completa del Territorio.

Perinaldo sorse intorno all’anno 1000. Nel 1640 i frati dell’Ordine di San Francesco sostituirono la coltivazione dell’ulivo olivastro nell’attuale varietà taggiasca. Perinaldo, 'Bandiera Arancione' e 'Borghi Più Belli d’Italia' è il paese natale di tre grandi astronomi e con il suo magnifico e limpido cielo stellato, vi invita a scoprire il suo itinerario astronomico, un percorso originale ed unico nel suo genere.

Prodotto tipico è il 'Carciofo di Perinaldo' marchio D.e.C.O. e Presidio Slow Food , dall’aspetto, tondo e senza spine, di color viola cenere e dalla tenerezza che permette sia il consumo da fresco che conservato sott’olio secondo una ricetta tradizionale; da non dimenticare la coltivazione della lavanda che consente il recupero dei territori incolti ed incentivare il movimento turistico.