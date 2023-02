Il Rotary Club Imperia collabora con il gemellato Rotary Club Sanary Bandol Ollioules (Foto)

Dopo la donazione alla Cri di Imperia dell’ambulanza attrezzata per il Covid e per soccorrere malati gravi, continua la collaborazione fra Rotary Club, soprattutto grazie a consolidati gemellaggi internazionali. Una delegazione del Rotary Club Imperia di venti persone, composta da soci, da loro famigliari e dalla presidente del Rotaract, ha trascorso un weekend in Francia presso il Rotary Club Sanary Bandol Ollioules. Lo scopo principale dell’incontro è stato quello di partecipare alla Fest Noz portando un contributo di entusiasmo e di solidarietà.

La Fest Noz, serata danzante con orchestra, balli, “crêpes et galettes maison” e sidro, come da tradizione bretone, si è svolta nel centro polivalente, messo a disposizione gratuitamente dal Comune, e vi hanno partecipato più di 400 persone. L’allestimento della sala, la preparazione del cibo e il servizio sono stati interamente curati dai rotariani.

La festa è stata realizzata con la finalità di raccogliere fondi per poter attivare un service internazionale, al quale parteciperanno il Rotary Club Imperia e la Rotary Foundation, per arredare la “pouponnière Les Lauries Roses” a Bandol, specializzata nell’assistenza a bambini (da 0 a 6 anni) con deficit cognitivo o motorio ospitandoli nella struttura per alcuni anni oppure, in alcuni casi, seguendoli a domicilio con il personale specializzato.

La delegazione di Imperia è stata accompagnata a visitare i Forti nei dintorni di Tolone e il centro storico di Ollioules, in un clima di amicizia e di reciproco scambio culturale.