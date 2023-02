Fiorello porterà ‘Viva Rai 2’ in piazza a Sanremo? Per il momento l’azienda smentisce: “Non è previsto”

Fiorello arriverà a Sanremo? È tra le domande più frequenti nei giorni che portano alla 73ª edizione del Festival, da quando ‘Viva Rai 2’ è entrato a gamba tesa nella programmazione del mattino con continue incursioni di Amadeus.

La costruzione dei glass box in piazza Borea d’Olmo ha lasciato ipotizzare un trasloco momentaneo a Sanremo della squadra Fiorello, ipotesi che, però, è stata smentita da Gian Paolo Tagliavia, amministratore delegato di Rai Pubblicità, e Williams Di Liberatore, capoprogetto “Tra palco e città”, durante la conferenza stampa insieme al Comune.

“Non è previsto - hanno dichiarato Tagliavia e Di Liberatore - i glass studio di piazza Bora d’Olmo sono dedicati a Radio 2, sia per gli studi che per la regia, e ospiteranno i programmi all’interno”.

Solamente nei prossimi giorni si potranno verificare le reali intenzioni della Rai.