Il 73° Festival di Sanremo esce dall’Ariston con “Tra palco e città”: una settimana di musica, eventi e mostre (video)

Rai Pubblicità ha presentato oggi il ricco calendario di eventi della nuova edizione del progetto “Tra palco e città” in occasione della conferenza stampa al Casinò alla presenza del sindaco Alberto Biancheri, dell’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, del Presidente del Cda Casinò Adriano Battistotti, di Gian Paolo Tagliavia, amministratore delegato di Rai Pubblicità e Williams Di Liberatore, Capoprogetto “Tra palco e città”. Presenti anche l'assessore alla Cultura Silvana Ormea e l'assessore all'Ambiente Sara Tonegutti.

Rai Pubblicità ha inoltre annunciato la squadra dei brand che hanno scelto di unirsi all'evento più atteso del panorama musicale italiano. Ai partner istituzionali già ufficializzati Costa Crociere, Plenitude (Eni) e Suzuki, si aggiunge Poltronesofà. Agli haircare partner Dyson e skincare partner VeraLab, si aggiungono invece Sephora, in qualità di make-up partner, Generali e Durex.

Le interviste

“Tra palco e città” è il progetto di Rai Pubblicità in collaborazione con il Comune di Sanremo che offre alla città una serie di eventi grazie alla collaborazione con i partner. La concessionaria propone ai brand iniziative personalizzate in base ai propri obiettivi di comunicazione e permette loro di essere protagonisti sul territorio, creando occasioni di aggregazione, socialità e divertimento per il pubblico.

Anche quest’anno il Festival uscirà dal Teatro Ariston e arriverà in piazza Colombo, sede del ‘Suzuki Stage’, il grande palcoscenico aperto al pubblico sul quale dal martedì al sabato si esibiranno cinque grandi artisti in collegamento con l'Ariston in quest'ordine: Piero Pelù, Nek e Francesco Renga, Annalisa, La Rappresentante di Lista e Achille Lauro. Il palco animerà la piazza per tutta la giornata con un ricco palinsesto di eventi. Ad accompagnare il pubblico onfield con l'intrattenimento serale i Gemelli di Guidonia.

L’iconico green carpet, un progetto di Rai e Rai Pubblicità in collaborazione con il Comune di Sanremo, vedrà anche quest'anno come partner principale Plenitude. Il carpet, a cura di Domenico Scognamiglio e con la fornitura di Stihl, sarà realizzato con manto erboso naturale e arricchito da una vasta varietà di piante mediterranee autoctone ed esemplari di alberi a foglia persistente che ben si adattano al territorio ligure. Sul carpet verranno inoltre installati pannelli fotovoltaici, la cui energia accumulata di giorno contribuirà in parte ad alimentare di sera le luci delle transenne, insieme a pale eoliche e colonnine di ricarica elettrica a rappresentare l'impegno di Plenitude nella transizione energetica. Un cammino dall'Ariston al Palafiori lungo il quale gli artisti e gli ospiti del Festival raggiungeranno il teatro accolti dall'affetto dei fan. Inoltre, Plenitude porterà nei giardini antistanti il Forte Santa Tecla la sua installazione "Feeling the Energy", realizzata in occasione del FuoriSalone 2022 dallo studio internazionale di design e innovazione CRA - Carlo Ratti Associati con la collaborazione di Italo Rota.

Torna anche il palcoscenico sul mare del Festival di Sanremo, con Costa Smeralda. A bordo uno spettacolare palco in diretta con quello principale del Teatro Ariston ospiterà le esibizioni di grandi nomi della musica come Salmo, Fedez, Gue e Takagi e Ketra. Uno dei momenti chiave sarà l’opening day di lunedì 6 febbraio, una novità assoluta a cura del Comune in collaborazione con Costa Crociere, che aprirà ufficialmente la settimana di Sanremo con fuochi d'artificio musicali e sostenibili, e vedrà l'accensione della nave. La presenza di Costa Smeralda rappresenta quest'anno un’opportunità per incrementare ulteriormente il turismo a Sanremo: la nave, infatti, ospiterà a bordo dei passeggeri che potranno scendere nella città dei fiori, in autonomia o tramite quattro diverse escursioni guidate, alla scoperta del territorio.

Al Forte Santa Tecla sarà in programma la mostra dedicata a Raffaella Carrà “A far la moda comincia tu”, aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18 a titolo gratuito, in partnership con Swarovski e The Mall Sanremo. The Mall Sanremo offrirà inoltre al pubblico una performance degli Urban Theory e le Black Widow con la coreografia degli Urban Theory e, il 7 febbraio, presso il Forte Santa Tecla a titolo gratuito un servizio di una consulenza d'immagine personalizzata con Khooa, il duo esperto di Armocromia.

Sono molte le novità di quest'anno. Sephora come make-up partner del Festival sarà presente sia al Forte Santa Tecla con i suoi make-up artist, che realizzeranno esclusivi look per tutti coloro che accederanno alla mostra, che in diversi punti della città con i beauty bar.

Veralab, in qualità di skincare partner del Festival, animerà la città con una divertente iniziativa di territorio che la vedrà protagonista di un tour con un trenino personalizzato: girando tutta la settimana per le strade di Sanremo, farà tappa in alcuni dei luoghi simbolo della città (Santa Tecla, piazza Colombo, Casinò). Un intrattenimento pensato per tutti coloro che saranno presenti a Sanremo con ospiti d'eccezione invitati da VeraLab e tre installazioni aventi a tema i prodotti iconici del marchio.

In veste di hair care partner, Dyson sarà protagonista di diverse attivazioni, tra cui un Pop Up Store in piazza Borea D'Olmo. Qui tutte le persone presenti in città potranno provare con mano le tecnologie Dyson, incluse quelle per la cura dei capelli, e incontrare gli Expert Dyson per scoprire il prodotto più adatto alla propria tipologia di capello e allo styling desiderato e ricevere consigli in ambito hair science. Per tutti i passanti e visitatori sarà possibile usufruire di un servizio di styling gratuito e, partecipando all'hair care quiz sul profilo Instagram di @dyson_it, avere la possibilità di ricevere un accessorio omaggio.