Cresce il rapporto tra Comune di Sanremo e Rai Pubblicità: negli accordi per il 73° Festival anche una inedita serie di spot per la città

Negli ultimi otto anni il rapporto tra Comune di Sanremo e Rai Pubblicità ha conosciuto un’ascesa senza precedenti. Nel 2014 il Festival si presentava alla città senza eventi collaterali, con una ricaduta minima per il territorio, nel 2023, per l’edizione della ripartenza, ci sarà invece a tutti gli effetti un Festival nel Festival, con un calendario di eventi collaterali capace di coinvolgere il centro per una settimana intera, dalla mattina a notte fonda (leggi la notizia cliccando QUI).

Il progetto “Tra palco e città” ha visto nascere il ‘Suzuki Stage’ in piazza Colombo con una programmazione di grandi nomi per l’intera settimana, la collaborazione con Costa Crociere pronta a dare frutti anche in futuro e non solo per il Festival, il green carpet, i fuochi d’artificio musicali e poi mostre, eventi, iniziative dei tanti sponsor attratti da una programmazione senza precedenti.

Sotto traccia, però, il Comune ha portato a casa anche un risultato del tutto inedito, a suo modo rivoluzionario nei rapporti con la Tv di Stato. Nell’accordo nato grazie agli incontri degli ultimi mesi, a margine della tradizionale convenzione, Palazzo Bellevue ha ottenuto una campagna pubblicitaria dedicata che vedrà Sanremo protagonista sui canali generalisti Rai e sul web. Spot che metteranno in mostra le bellezze nostrane all’interno della programmazione dei prossimi mesi, il tutto a costo zero per le casse comunali. I dettagli tecnici dell’operazione verranno poi definiti nelle prossime settimane al Tavolo del Turismo, ma intanto l’amministrazione può brindare a un accordo mai visto prima a queste latitudini, che mette la parola fine a tutte le polemiche nate negli anni passati spulciando i dettagli economici della convenzione.

Lo ha sottolineato chiaramente il sindaco Alberto Biancheri durante la conferenza stampa di questa mattina al Casinò al fianco di Rai Pubblicità: “Non fossilizziamoci sui cinque milioni della convenzione, abbiamo alzato l’asticella con un grande salto in avanti nei rapporti tra Comune e Rai”.



Difficile, per il momento, quantificare il valore economico degli spot: dipenderà dalle fasce orarie e dalla programmazione concordata con Rai Pubblicità. Resta però la soddisfazione per un passo avanti che fa ben sperare nel futuro della manifestazione, in un periodo nel quale non sono mancate voci su una possibile insoddisfazione in casa Rai per un Ariston considerato ormai inadeguato ad accogliere un evento intenzionato a crescere ancora.